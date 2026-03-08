衛長小甘迺迪下令 推動53所醫學院營養教育

讓美國再度健康，衛生部長小甘迺迪宣布推動與53所醫學院校合作提供營養教育的新計畫。(路透)

聯邦衛生及公共服務部(Health and Human Services，HHS)部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)5日宣布推動與31州的53所醫學院校合作提供營養教育的新計畫。

國會山莊報(The Hill)報導，小甘迺迪說，「很高興與教育部長麥克曼(Linda McMahon)共同宣布，今年秋季開始，這些院校將要求醫學生畢業前完成40小時的綜合營養教育或同等水平的課程。」

「每年將有超過3萬名醫學生畢業，從而幫助預防、治療和逆轉慢性病(chronic disease)，這是兌現總統終結慢性病流行的承諾，也是醫學教育領域的變革性突破，重塑醫生培訓，」小甘迺迪補充，「這是我們要落實『讓美國再次健康』(Make America Healthy Again，MAHA)運動的方式。我們要讓美國再次健康。」

「未來的醫生將受過專業營養培訓！優質營養是健康生活的關鍵，總統正在全國倡導營養教育，」聯邦教育部(the U.S. Department of Education)5日在X平台上發文表示。

HHS官網說明，正撥款500萬元用於將營養教育融入醫學教學和健康教育。計畫有71項要求，包括理解白宮 1月份發布的美國人飲食指南(Dietary Guidelines for Americans)均衡飲食原則。

新版飲食指南部分內容受到醫學界和營養學界讚揚，但小甘迺迪提出的倒金字塔飲食，也引發質疑和批評。

小甘迺迪歷來抨擊食品添加劑(Food additives)和超加工食品(Ultra-processed Foods, UPF)，並承諾結束他所謂的「飽和脂肪戰爭」(war on saturated fats)。

小甘迺迪和農業部長羅林斯(Brooke Rollins)還主導限制「補充營養援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)受助者用政府資金購買汽水和糖果等零食。

去年春天，甘迺迪也宣布逐步淘汰以石油為基礎合成食用色素(artificial petroleum-based food dyes)。