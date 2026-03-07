美2月減9.2萬工作 失業率升至4.4% 伊戰更添不確定性

全美2月意外減少9.2萬個就業機會，其中建築業減少1.1萬，可能與天寒有關。(美聯社)

勞工部 6日公布最新數據，全美2月意外減少9.2萬個就業機會，失業率微升至4.4%，勞動市場依舊疲軟。美以伊朗戰爭致油價飆升，對企業和消費者成本加重的經濟情勢，更添不確定性。

企業、非營利組織和政府機構等1月新增12.6萬個就業機會，經濟學家原本預期2月會新增6萬個就業機會，不料勞工部數據顯示企業召募情況惡化。

去年12月和今年1月修正後數據為減少6.9萬個工作機會。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學家朗格(Heather Long)表示，就業市場面臨諸多不利因素；在戰爭結束、消費者支出恢復前，企業今春將更不願召募。

2025年在川普總統關稅政策反覆無常、聯邦裁員以及高利率持續影響下，就業市場遭重創，雇主每月僅新增1.5萬個工作機會；各方原本預期，就業市場今年可望從2025年低迷頹勢向上反彈， 1月召募數據超乎預期更燃起希望。

惠譽信評(Fitch Ratings) 美國經濟研究主管索諾拉(Olu Sonola)說，就在勞動市場看似趨穩之際，勞工部報告意外帶來重擊。

數據顯示，各行各業就業機會普遍減少。

建築業減少1.1萬，可能與天寒有關；就業市場常勝軍醫療保健業也難逃頹勢，在凱撒醫療集團(Kaiser Permanente) 加州和夏威夷 3萬多名護理師和其他一線員工罷工四周後，醫療保健業減少2.8萬個就業機會。

工廠減少1.2萬個就業機會，過去15個月多達14個月衰退；餐飲業減少近3萬個就業機會，行政及支援服務業減少近1.9萬個就業機會，快遞及專人投遞業減少近1.7萬個就業機會。

金融業逆向增加1萬個工作機會，但也持續受衝擊。全美2月平均時薪較1月上增0.4%，跨年增加3.8%。

就業市場乃至整個經濟前景都因伊朗戰爭而蒙陰影。在企業召募不振與伊戰引發的通膨下，聯準會陷兩難，必須決定是否降息以刺激就業市場、或者按兵不動以抑制物價上漲。