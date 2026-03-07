新聞眼／美想掌控AI全球算力 真能如願？

美國為了取得全球AI主導權，企圖透過高階AI晶片分級審查，成為「全球AI算力把關者」，美國此舉劍指中國或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣AI最關鍵的算力核心。

半導體專家分析，此次新規顯示，美國不僅針對戰略對手，更企圖建立全球AI算力治理秩序。

美國採取此舉，目的明確，一來可維持技術與戰略優勢，掌握全球最先進AI晶片供應鏈，確保盟友優先獲得資源；其次，可推動本土AI產業發展，將全球投資吸納到美國市場；最後，延緩戰略對手超大規模AI算力的部署，特別是中國。

藉由控制晶片出口，美國實質上在全球AI競爭中建立「門檻」，決定哪些國家能建立超級AI資料中心。

不過，美國這項政策能壓制中國發展AI的效果仍有局限。連全球AI晶片霸主Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 都多次向美國政府示警，此舉將讓中國傾洪荒之力自主發展AI，最後受傷恐怕還是美國企業。

中國擁有龐大研發能力與政策支持，早已投入AI晶片開發，如寒武紀、華為昇騰及景嘉微等。中國可透過自製晶片、分散式運算架構，以及軟件優化、模型壓縮等策略，降低對美國高階AI晶片的依賴。此外，中國在先進封裝、晶圓製造等領域持續追趕，未來可能部分突破美國控制。

綜觀來看，美國這項政策短期內可延緩中國超大規模AI部署，但難以完全阻止其技術進步；長期而言，全球AI競爭將更依賴軟硬整合能力、算力調配效率，以及政策與資本支援的綜合優勢。

美國藉此建立算力治理秩序，凸顯AI晶片不僅是技術產品，更是全球戰略資源，而中國的自主創新能力和系統整合策略，則可能成為突破這道門檻的關鍵。

半導體業者認為，這場AI晶片競賽，已從技術比拚，升級為地緣政治與全球算力博弈。未來全球AI生態布局，將取決於技術、資本與政策三者的綜合力量，美國能否長期維持掌控「算力」閘門地位，仍有待觀察。