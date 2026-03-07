美擬對AI晶片出口改採許可制 衝擊Nvidia、超微

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
美國政府正考慮推出AI晶片出口管制新規，根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，市場預估將衝擊Nvidia與AMD。圖為Nvidia執行長黃仁勳。(美聯社)
美國政府正考慮推出重大的人工智慧(AI)晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球AI晶片運算的把關者，勢將衝擊Nvidia(輝達，另譯英偉達)與超微(AMD)。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報報導，商務部已起草法案，可能要求出口到所有國家的AI晶片都須事先申請許可證，等同Nvidia與AMD的AI晶片在出口前，都須先取得許可，涵蓋範圍遠廣於目前的約40國，大幅擴大華府對全球AI基礎設施的掌控度與影響力。

這項草案正在跨部會審查階段，各部會須在下周回覆商務部。

根據草案，美國將以企業購買晶片量的「總運算能力」建立分級審查制度，採購規模愈大，審查條件愈嚴格。若是小規模採購，例如少於1000組的Nvidia的GB300繪圖處理器(GPU)，僅需相對簡化的審查，並有特定豁免機會，條件是Nvidia與AMD必須監控買家，獲得晶片者也可能必須同意使用特定軟體，以免這些晶片連結到其他晶片形成叢集。

希望取得最多10萬組晶片的企業，需要提供母國政府對美國政府的保證；想獲得最多20萬組晶片的業者，須由美國出口官員實地造訪；若單一國家的單一企業想部署超過20萬組Nvidia的GB300GPU，需要母國政府介入，知情官員表示，美國只會對做出嚴格安全承諾、並對美國AI做出「相應」投資的盟友，批准這些龐大出口。

相較於前總統拜登推出的「AI擴散規則」複雜規定，川普政府提議的審查架構相對單純。經濟學家指出，把AI晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，不僅能設定供應水準，還能決定各國取得的AI晶片數量與條件。

但這項規範尚未敲定，商務部的規範「並非反映川普總統對出口管制的立場、也未反映川普政府鼓勵美國AI技術出口的方向」改變，暗示出口管制的嚴格程度仍將取決於川普的態度。

若華府決定以附帶較不嚴苛的條件快速批准晶片出口，全球AI基建熱潮將不受影響，但若川普嚴格管制，官僚延誤和漫長協商可能會對AI熱潮急踩煞車。例如阿聯從達成協議到獲得晶片就隔了好幾個月。

其他未知數包括川普是否會以AI晶片出口作為外交與貿易協商籌碼，最終結果可能把世界各國都拖進美中AI爭霸競賽。

商務部 華府

