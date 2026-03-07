艾普斯坦失蹤文件公開：女控13歲時遭川普性侵

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)
聯邦司法部今年1月解密數百萬頁淫魔艾普斯坦文件，但涉及川普總統的重要檔案卻離奇消失，遭外界質疑是為川普掩飾而刻意不公開。司法部5日在沒有事先宣布的情況下，突然在官網公開一批新檔案，其中包括了原先宣稱失蹤的涉及川普文件。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，司法部在最新公布這批文件後，在社交媒體X平台發文解釋，這批文件先前未公開，原因是被錯誤標記為「重複」；「在複核所有文件後，發現有15份被錯誤地標註為重複性文件。」

路透報導指出，這批新公開的文件，包括聯邦調查局(FBI)2019年四次約談一名女子的內容，詳細描述了1984年她十幾歲時被艾普斯坦及川普在南卡州蘿莉島性侵的經過。這名女子在約談中敘述，艾普斯坦在紐約或新澤西介紹她和川普認識，當時她年紀才十三、四歲，川普還試圖強迫她為其進行口交。

艾普斯坦檔案曝光後，川普堅持否認有不當行為，並稱艾案的文件檔案可以「完全證明他的清白。」

司法部5日公布這批新文件後，白宮新聞秘書李維特6日繼續為川普辯護，反駁該女子的指控，聲稱「這些指控完全沒有根據，沒有任何可信的證據支持。這是出自一個精神狀態令人遺憾、且有累累犯罪紀錄的女人之口。」

她又說，拜登執政的四年期間，司法部一直都知道這名女子的指控，卻沒有採取任何行動，因為他們知道川普沒做錯任何事情，而艾普斯坦檔案的公布，可以為川普徹底清罪名。

根據法庭文件及司法部文件，該名女子2019年對艾普斯坦的遺產管理人提告，但於2021年以自動撤訴結案。

司法部今年1月公布數百頁檔案時，曾附上該女子的指控摘要，但涉及FBI對她有關川普的約談紀錄離奇消失，引發了外界的疑問。

此外，眾議院監督委員會首席民主黨議員賈西亞(Robert Garcia) 也表示，在司法部供議員查閱的未刪節版文件裡，並未包括與該女子有關的文件。

對此司法部在X 的發文裡也說明，將向國會議員提供所有被標記為重複的文件，以未刪節的形式供查閱。

