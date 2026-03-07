追悼民權領袖傑克遜 歐巴馬「每天醒來，看到民主遭受新的攻擊」

2月17日過世的民權領袖傑克遜最後追思儀式6日在芝加哥舉行，數千人到場向他做最後道別及致意，三位民主黨籍前總統，柯林頓、歐巴馬及拜登全部到場。(美聯社)

民權領袖傑克遜(Jesse Jackson)逝世兩個多星期後，最後的追思儀式6日在芝加哥 舉行，數千人到場向他做最後道別及致意，包括三位民主黨籍前總統，柯林頓 、歐巴馬及拜登聯袂出席，並發表悼念詞。

被視為馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King, Jr.)得意門生的傑克遜於2月17日逝世後，在他的出生地芝加哥及南卡州已舉行過追悼會，6日舉行的最後一次追思會，是在芝加哥可以容納1萬人的「希望之家」大會堂(House of Hope)舉行，是規模最大的一次。

會堂外排起了長長入場的人龍，電視屏幕上播放著傑克遜一些最著名演講的片段，也有商販們出售印有他1984年總統競選口號「I Am Somebody」(我是號人物)的徽章及連帽衫。

綜合美聯社等媒體報導，出席追思會的人物來自各界，由前總統到NBA名人堂成員，知名教會牧師；眾多的政界人物裡還包括加州州長加文紐森、前副總統賀錦麗 ，在追思會紛紛講述了傑克遜的成就與影響。

當柯林頓、歐巴馬及拜登進場時贏得熱烈掌聲。歐巴馬在發言中特別講到傑克森在1980年代曾參加總統競選，是為其他黑人領袖鋪路，包括他自己能夠在2009年成功成為美國首位非裔總統，形容是「我們正是站在他的肩膀上」。

歐巴馬發言指出，「我們生活在一個難以抱持希望的時代，每天醒來，我們都會看到民主制度遭受新的攻擊，法治理念再次受挫，基本道德遭到踐踏。每天醒來，都會發現一些以前想都不敢想的事情」。「那些身居高位的人，每天都在向我們說要彼此恐懼」。歐巴馬明顯指的是共和黨政府領導層。

傑克遜兒子尤瑟夫(Yusef Jackson)在追思會回憶起父親時說，他總是隨身攜帶一本磨損嚴重的聖經，通過行動來展現自己的信仰。「他活在根植於正義、非暴力及道德正義的革命性基督教信仰，他曾深度參與政治鬥爭，但他最傑出之處在於能夠超越這些鬥爭，這無關左翼或右翼，對他而言，目標始終是道德的中心」。