我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

川普開徵15%新關稅 24個民主黨州提告

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
24個民主黨執政州聯合提出訴訟，阻止川普總統引用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分地區加徵15%關稅。圖為洛杉磯港貨櫃碼頭。(路透)
24個民主黨執政州聯合提出訴訟，阻止川普總統引用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分地區加徵15%關稅。圖為洛杉磯港貨櫃碼頭。(路透)

24個民主黨執政州聯合提出訴訟，阻止川普總統引用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分地區加徵15%關稅，認為有關做法越權。

川普2月20 日遭最高法院裁決其去年4月根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 向全球開徵對等關稅屬於違法後，馬上援引第122條作為應對措施。

綜合美聯社等報導，訴訟由俄勒岡、亞利桑納、加州及紐約州的檢察長牽頭，5 日正式向位於紐約市的國際貿易法院(Court of International Trade)提訴，要求頒令阻止徵收新關稅、並退還所有依據第122條徵收的關稅款項。

在此前一天 ，國際貿易法院 4日下令川普政府退還根據 IEEPA所徵得的1750億元關稅。

訴訟領銜人之一的俄勒岡州檢察長雷菲爾德 (Dan Rayfield) 指出，現在的重點應該是退還稅款而不是非法加倍徵收關稅。

訴狀指出，川普不能援引第122條款，因為該條款目的僅在特定、有限的情況下，允許總統在對進口商品最高加徵 15% 關稅，有效期最長 150天(除非獲國會延期)，而非用於大規模徵收進口稅。

訴狀也指徵收關稅將推高各州、企業和消費者的成本。亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)引述紐約聯邦儲備銀行的研究指出，大部分關稅成本由美國民眾承擔，估計每個家庭每年要支付1200元。

面對新的訴訟，白宮強調總統引用第122條款，是在他的職權範圍內。發言人德賽(Kush Desai)表示，「總統是使用國會授予的權力，解決根本性的國際支付問題，並應對國家巨額且嚴重的國際收支逆差。政府將在法庭上全力捍衛總統的行動」。

第122條條文原意是授權總統在面臨嚴重國際收支問題時，可採取應對措施，以快速應對突發性經濟挑戰，處理巨大且嚴重的美國國際收支順、逆差。目前爭議焦點在於是在解決「根本國際支付問題」，是否涵蓋「貿易不平衡」？

此次聯合提告的24個州，之前大部分亦控告川普政府引用IEEPA徵稅。

世報陪您半世紀

紐約市 紐約州 民主黨

上一則

民主黨參議員提案：禁止總統和國會議員線上賭時事

下一則

認了婚內出軌助理 共和黨眾議員龔薩雷斯遭逼棄選

延伸閱讀

詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施

詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施
20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰
川普15%新關稅 恐將又挨告

川普15%新關稅 恐將又挨告
一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點