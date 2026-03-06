川普開徵15%新關稅 24個民主黨州提告

24個民主黨執政州聯合提出訴訟，阻止川普總統引用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分地區加徵15%關稅。圖為洛杉磯港貨櫃碼頭。(路透)

24個民主黨 執政州聯合提出訴訟，阻止川普總統引用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分地區加徵15%關稅，認為有關做法越權。

川普2月20 日遭最高法院裁決其去年4月根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA) 向全球開徵對等關稅屬於違法後，馬上援引第122條作為應對措施。

綜合美聯社等報導，訴訟由俄勒岡、亞利桑納、加州及紐約州 的檢察長牽頭，5 日正式向位於紐約市 的國際貿易法院(Court of International Trade)提訴，要求頒令阻止徵收新關稅、並退還所有依據第122條徵收的關稅款項。

在此前一天 ，國際貿易法院 4日下令川普政府退還根據 IEEPA所徵得的1750億元關稅。

訴訟領銜人之一的俄勒岡州檢察長雷菲爾德 (Dan Rayfield) 指出，現在的重點應該是退還稅款而不是非法加倍徵收關稅。

訴狀指出，川普不能援引第122條款，因為該條款目的僅在特定、有限的情況下，允許總統在對進口商品最高加徵 15% 關稅，有效期最長 150天(除非獲國會延期)，而非用於大規模徵收進口稅。

訴狀也指徵收關稅將推高各州、企業和消費者的成本。亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)引述紐約聯邦儲備銀行的研究指出，大部分關稅成本由美國民眾承擔，估計每個家庭每年要支付1200元。

面對新的訴訟，白宮強調總統引用第122條款，是在他的職權範圍內。發言人德賽(Kush Desai)表示，「總統是使用國會授予的權力，解決根本性的國際支付問題，並應對國家巨額且嚴重的國際收支逆差。政府將在法庭上全力捍衛總統的行動」。

第122條條文原意是授權總統在面臨嚴重國際收支問題時，可採取應對措施，以快速應對突發性經濟挑戰，處理巨大且嚴重的美國國際收支順、逆差。目前爭議焦點在於是在解決「根本國際支付問題」，是否涵蓋「貿易不平衡」？

此次聯合提告的24個州，之前大部分亦控告川普政府引用IEEPA徵稅。