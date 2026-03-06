AI推高電價惹民怨 川普找科技巨擘簽承諾書安撫

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
川普總統4日展示科技公司簽署的「用戶電價保護承諾書」，能源部長萊特(左)在旁鼓掌。 (歐新社)
為化解選民對人工智慧(AI)資料中心推高電價的強烈反彈，川普總統為主要科技業巨擘提供「公關協助」。白宮4日邀集Google、微軟、Meta、OpenAI、xAI、亞馬遜甲骨文等企業，簽署「用戶電價保護承諾書」(Ratepayer Protection Pledge)，宣示自行承擔AI基礎設施的能源成本。

這份自願性承諾不具法律約束力，被部分專家與環保團體視為政治公關秀。根據承諾，企業須自建或購買新的發電能力，負擔相關電網升級成本，緊急時提供備用電力，也可將多餘電力出售給公用事業。

此舉的背景在於AI資料中心正掀起前所未有的電力需求。據估計，資料中心目前約占全美用電量5％，2030年恐升至17％。一座大型AI資料中心的用電量堪比小城市，須投入數十億美元興建電廠與輸電線路，但若資料中心繳的電費無法覆蓋這些鉅額投資，差額終將轉嫁給一般家庭。部分研究已顯示，家庭電費正悄悄承擔這筆隱形成本。

資料中心需求激增也可能直接推高電價。例如服務6500萬人的區域電網PJM Interconnection，過去一年電力容量價格大幅上升，部分分析將原因歸咎於資料中心需求暴增，同時老舊煤電廠退役，而新電廠建設進度緩慢。

面對日益高漲的民怨，全美已有30個州提出逾300項資料中心相關法案，要求業者承擔宣稱用電量的多數成本，或直接投資新電廠。部分政治人物甚至主張暫停資料中心建設。

儘管川普強調企業有義務滿足自身電力需求，但電價結構通常由州監管機構、地方電力公司與區域電網營運商決定，聯邦政府與科技企業難以單方面改變。佛羅里達大學能源研究中心主任庫里表示，各方都說願意「公平分攤」成本，但對何謂公平看法不一。

環保組織Earthjustice副總裁陶伯則批評，比起一紙法律效力不明的承諾書，不如制定具體政策，確保資料中心負擔真實成本並降低對環境的衝擊。

亞馬遜 甲骨文

