被控二級謀殺 阿肯色男子獲共和黨警長候選人提名

編譯彭馨儀／綜合報導
退役傘兵斯賓塞3日贏得共和黨內初選，成為阿肯色州洛諾克郡警長候選人。同時，他正因為槍殺綁架他女兒的性侵嫌犯，而面臨二級謀殺指控，等候審判。(Aaron Spencer競選網站)
被控二級謀殺的槍擊犯是否可以擔任執法者？這是阿肯色州洛諾克郡(Lonoke County)選民在今年期中選舉時將面臨的抉擇。

退役傘兵斯賓塞(Aaron Spencer) 3日贏得共和黨內初選，成為警長候選人。

據美聯社報導，阿肯色州務卿非正方結果顯示，斯賓塞在所有選區計票完成後獲得超過53%的選票。 擊敗對手、現任洛諾克郡警長史丹利(John Staley)。

接下來，斯賓塞將在共和黨占絕對優勢的郡與民主黨候選人米切爾(Brian Mitchell Sr.)展開競爭。但他更大的對手恐怕是美國司法制度，他因涉嫌槍殺綁架性侵他女兒的67歲男子福斯勒(Michael Fosler)，而遭二級謀殺罪名起訴。

法庭文件顯示，2024年10月8日晚上，斯賓塞醒來發現13歲的女兒不在臥室，便開著卡車去找她。結果發現福斯勒綁架了他女兒，一路開車上了高速公路。斯賓塞為了阻止福斯勒，把福斯勒的卡車逼出高速公路，接著兩人發生衝突。後來斯賓塞撥打911報警，表示自己開槍擊中福斯勒。

紀錄顯示，斯賓塞當時告訴警方，福斯勒綁架他女兒，他不得已才對福斯勒開槍。而當時逮捕斯賓塞的，正是洛諾克郡警長史丹利。

而福斯勒先前因涉嫌在網路上誘拐斯賓塞的女兒，被控網路誘拐兒童、對兒童性猥褻、持有兒童色情影音檔案，以及二項性侵罪等40多項罪名，結果卻獲得保釋。隨後便發生了綁架案。

辯護律師未否認斯賓塞槍殺福斯勒，但堅稱他的行為合法，全是為了保護孩子免受性侵犯者傷害。

斯賓塞否認有罪，目前保釋候審，原定1月26日開庭，由於主審法官被撤換，審判被推遲。新的開庭日期尚未確定。如果斯賓塞到時候被判謀殺罪名成立，將無法就任警長。

斯賓塞在競選網站上表示，他女兒的遭遇促成他競選郡警長的決定，如果當選，他將成立一個專門打擊針對兒童性犯罪的團隊。

