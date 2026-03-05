夏令時間8日凌晨2時開始 時鐘向前調快1小時

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
今年的夏令時間將從8日凌晨開始實施，時間要調快一小時，全國民眾都將少睡一個鐘頭。(美聯社)
這個周末幾乎全美民眾都將少睡一個鐘頭！

今年的夏令時間(daylight saving time，DST)從8日凌晨開始實施，時間要向前調快一小時。

以下是關於夏令時間的貼心叮嚀。

何時調時鐘？

2026年3月8日(周日)凌晨2點，DST開始實施，時間要調為凌晨3點。

怕睡過頭的，也可以在3月7日(周六)晚上就寢前先調，或是3月8日(周日)早上起床後再調，但記得時間要撥快一小時。

夏令時間長達8個月。

一直到2026年11月1日(周日)凌晨2點，DST結束，時間調至凌晨1點。

時間會變少嗎？

不會，3月8日凌晨「犧牲」掉的一小時。會在11月1日「補」回來。

關於2026年春分

北半球春季第一天是2026年3月20日(周五)，也就是春分(vernal equinox)，東部時間(Eastern Time)上午10時46分，太陽直射地球赤道(celestial equator)，北半球天文上的春季正式開始。當天全球晝夜時長將大致相等。

為什麼每年都要調時間？

根據「老農年鑑」(Old Farmer's Almanac)，夏令時間是讓民眾在夏季傍晚享有更長的日照和戶外活動時間。

夏令時間是永久性嗎？

夏令時間不是永久性，但爭議尚未結束。2022年參院通過「陽光保護法案」(Sunshine Protection Act)，希望讓永久實施夏令時間，但在眾院受阻。

賓州議會於2023年提出一項法案，旨在全年實施夏令時間，但該法案最終未能獲得通過。最近，在今年3月，賓州參議院通過了一項決議，呼籲美國國會終止每年2次調整時鐘的過時做法。賓州是已提出立法要求停止時鐘調整的29個州之一。

調整前後有什麼不同？

差別在於，夏令時間代表日出日落時間會更晚，下班後的晚上有更多戶外時間；而標準時間則讓民眾避免一早摸黑出門，上班上學更安全，也比較符合人類生理時鐘(biological circadian rhythms)。

