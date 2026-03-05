我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

Gemini教唆兒自殺 佛州父親告谷歌

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州一名父親控告谷歌聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終造成自殺身亡，要求谷歌公司負連帶責任。(路透)
佛州一名父親控告谷歌聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終造成自殺身亡，要求谷歌公司負連帶責任。(路透)

聊天機器人引發的法律訴訟又添一樁，佛州一名父親控告谷歌，指該公司聊天機器人Gemini教唆其子策畫「大規模殺傷」，最終自殺死亡。本案再次引發社會對於聊天機器人帶來的心理健康風險以及相關科技公司責任個關注。

美聯社報導，佛州男子喬爾‧加瓦拉斯(Joel Gavalas)4日向加州聖荷西聯邦法院提告，提控谷歌的Gemini 過失導致其36歲兒子喬納森‧加瓦拉斯(Jonathan Gavalas)自殺，必須為產品負責。

訴狀指出，喬納森與Gemini 聊天機器人對話，逐漸認為它擁有意識，甚至視為自己的「AI妻子」，最後更相信它被困在邁阿密國際機場附近一座倉庫內。2025年9月底，他身著戰術裝備攜帶刀械，策畫製造「大規模殺傷」以營救「AI妻子」，幾天後自殺身亡。Gemini 根據其指示生成的一份遺書草稿，說他是與「AI妻子」團聚。

喬爾的代表律師埃德爾森(Jay Edelson)在提告後向記者表示，喬納森沉浸在科幻世界裡，認為政府及其他人都在追捕他，同時相信Gemini是有感知能力，在妄想症不斷升級的結果下，最終導致自殺。

谷歌在回應訴訟的聲明說，Gemini避免暗示或鼓勵現實世界中的暴力和自殘行為，同時與醫療及心理健康專家密切合作，制定安全保障措施。聲明又說，Gemini早已察覺喬納森異狀，向他澄清一切都是由AI生成的，多次建議他撥打危機熱線求助。

谷歌又說，儘管投入了大量資源，但遺憾的是AI模型並非完美無缺。

埃德爾森反駁這個說法是漠視死亡事件，「目前AI正引導人們執行現實世界的任務，但這些任務可能會造成大規模傷亡事件。」

在此之前涉及AI 聊天機器人的訴訟均是針對OpenAI，本案是同類案件首例針對Gemini，訴訟焦點將在於當使用者向聊天機器人透露大規模暴力計畫時，科技公司應承擔何種責任。

世報陪您半世紀

上一則

女星克麗絲汀娜雅柏蓋特推出回憶錄 揭家暴陰影、對抗癌症

下一則

「嗨，我是Moxi」25家醫院採用護士助理機器人

延伸閱讀

諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資

諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資
近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機

近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機
青少年短時間內反覆搜尋自殺字詞 IG將通知家長

青少年短時間內反覆搜尋自殺字詞 IG將通知家長
GPT Gemini Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

GPT Gemini Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家