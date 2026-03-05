眾院批抗詐不力 明州州長：掃蕩非法移民妨礙欺詐調查

明尼蘇達州長華茲(右)及檢察長艾利森(左)4日在眾議院監督委員會聽證會作證時表示，川普政府在該州的大規模掃蕩移民行動，妨礙了州府對福利詐欺案件的調查。(美聯社)

眾院監督委員會4日就明尼蘇達州大規模聯邦福利欺詐舉行聽證會，州長華茲(Tim Walz)及檢察長艾利森(Keith Ellison)作證時轉移焦點辯稱，川普政府在明州的大規模掃蕩非法移民行動，妨礙了州府的調查。

明州福利欺詐規模高達90億元，受到全國關注，更成為川普政府在該州鐵腕掃蕩非法移民的理由。眾院監督委員會去年12月啟動調查，聽證會是調查一部分。

美聯社報導，委員會的共和黨人在聽證會上，紛紛指責民主黨籍的華茲及艾利森拖延打擊欺詐，且優柔寡斷，將政治置於根除欺詐之上。

委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)更直斥兩人，「沒有好好管理納稅人的錢，民主黨的立場是讓資金源源流失，納稅人已經受夠了。」

作為調查的一部分，柯默在聽證會前已要求華茲及艾利森，提供與涉嫌欺詐相關文件和通訊，還要求聯邦財政部提供所有相關的可疑活動報告。

但華茲說是希望與聯邦政府合作，協助調查詐欺事件，但移民激增使調查變得更加困難，更說「明州人民遭受到前所未有的政治報復。」

他表示會跟以往一樣「起訴每個涉及欺詐的人，但「我們無法獨自完成這項工作。」

艾利森與華茲一樣，在聽證會上把調查欺詐的焦點，設法轉移到川普政府增派聯邦移民執法人員到明州。他聲稱川普政府的「掃蕩行動，對明州解決欺詐福利問題毫無幫助，反而對明州的調查執法工作造成毀滅性打擊。」

艾利森曾任聯邦眾議員，由於流傳出他在2012年與涉及欺詐的索馬里社區成員對話錄音，因此他在明州大規模欺詐中的角色特別受到關注。

委員會成員、共和黨籍眾議員希金斯(Clay Higgins) 在聽證會上要求艾利森辭職，指責他沒有領導好刑事詐欺活動的調查。

至於委員會的民主黨人，同樣將聽證會焦點集中於聯邦執法人員打擊移民，包括ICE 槍殺兩名白人公民。