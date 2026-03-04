快速辦理簽證和綠卡規費 本月起漲

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
公民暨移民服務局3月起調漲快速辦理簽證和綠卡的速件規費。（美聯社)
公民暨移民服務局3月起調漲快速辦理簽證和綠卡的速件規費。（美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，美國公民暨移民服務局(USCIS)3月起調漲快速辦理簽證(fast‑tracked visa)和綠卡的速件規費(premium processing fees)。

目前，大多數工作簽證和綠卡申請的速件規費為2965元。部分宗教和季節性工作簽證的費用略有上漲，而學生工作許可和身分轉換申請的費用則另行上漲。

速件處理是選項服務，讓USCIS承諾固定的審核時間，通常為15至45天，具體取決於申請類型。

但速件處理並不保證申請獲批，只是加快處理速度。

調漲影響的是額外付費要加快特定移民案件處理的申請。

外國人透過工作申請永久居留權的綠卡，包括EB-1、EB-2和EB-3類別，均使用I-140表格，速件規費從2805元調漲到2965元。

其它以I-129表格申請工作簽證，包括H-1B、L-1、O-1、P、Q、E和TN簽證，費用一樣從2805元調漲到2965元。

而提交I-129表格的H-2B季節性工作者和R-1宗教工作者，速件規費從1685元調漲到1780元。

某些身分變更或延期申請，包括 F、J 和 M 非移民類別及其符合資格的家屬的速件處理費，也從1965元增加到2075元。這些申請均使用I-539表格提交。

此外，所有以工作許可為目的的申請，包括符合資格的OPT和STEM-OPT 申請的速件處理費，也從1685元增加到1780元。

USCIS警告，提交的申請若費用不符新規將被拒收，這可能會延誤那些藉著快速審批結果才能在美國開始或繼續工作的人士的申請。

根據聯邦法律規定，USCIS必須每兩年審查一次速件處理費用，可以根據通貨膨脹定期調漲移民服務費用，因此接下來規費仍有可能進一步調整。

USCIS解釋，目前由於積壓案件眾多，申請快速審批的需求量龐大，因此調漲規費後增加的收入，將用在速件處理服務。

但移民律師也正在密切關注USCIS收取更高的規費是否能轉化為更快、更可預測的處理時間。

移民 綠卡 簽證

