我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

南卡國會議員涉不當領取房租津貼 初選前遭眾院調查

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南卡州國會議員梅絲涉嫌不當領取國會議員華府房租津貼9000元，宣布啟動調查。(美聯社)
南卡州國會議員梅絲涉嫌不當領取國會議員華府房租津貼9000元，宣布啟動調查。(美聯社)

Politico新聞網站報導，共和黨南卡羅來納州國會議員梅絲(Nancy Mace)涉嫌不當領取國會議員華府房租津貼9000元，眾院操守委員會(House Ethics Committee)2日宣布啟動調查。梅絲正在角逐共和黨南卡州州長初選，初選投票日期是6月9日。

負責處理國會議員道德操守投訴案件的無黨派機構「國會行為辦公室」(Office of Congressional Conduct)，日前對眾院紀律委員會提交一份轉介報告指出，找到梅絲「參與不當報銷行為」的「充分理由」。

該辦公室指出，梅絲在調查過程中「拒絕接受訪談」，因此「無法判定梅絲眾議員為何或基於何種原因，在可報銷金額超過其實際支出時，仍選擇申請最高額度的報銷。」

密西西比州的共和黨眾議員、現任操守委員會主席格斯特（Michael Guest）表示，有關梅絲的轉介案於去年12月收到。他強調，委員會決定展開調查並不代表存在不當行為的證據，並指出在調查完成之前，委員會不會進一步發表評論。

報告寫道，梅絲在2023年到2024年的13個月期間，為華府特區房屋領取國會議員房租津貼最高報銷金額，但領取總額超過房屋實際開銷，超額領取的金額有9485.46元。梅絲參加的這項計畫，協助國會議員分擔往返華盛頓與其選區之間「雙重生活」所產生的費用，補貼餐飲、交通與住宿開支。

梅絲辦公室發表聲明說，「國會行為辦公室」是政黨色彩濃厚的單位，針對女性展開報復，不顧以證據為根據的標準。聲明中說，梅絲對於這項紀律投訴「並沒有放在心上」。

梅絲律師2025年12月曾回信給「國會行為辦公室」說，梅絲的前未婚夫布萊恩(Patrick Bryant)提供爆料資料，對「國會行為辦公室」做出虛假陳述與不實推論。

梅絲與布萊恩鬧分手曾在去年成為新聞頭條。她在眾院小組委員會的一場聽證會上，指控布萊恩與另外三名南卡州男子涉嫌性虐待。布萊恩則否認指控。

世報陪您半世紀

華府 共和黨

上一則

共和黨德州黨內初選無人過半 孔寧與派克斯頓5月決選

下一則

華航紐約總經理李文儀 把台灣元素帶上紐約高空

延伸閱讀

多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球

多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球
美以攻擊伊朗／國會領袖「八人幫」 有支持有反對

美以攻擊伊朗／國會領袖「八人幫」 有支持有反對
捲淫魔案形象重創 柯林頓夫婦黨內支持度大不如前

捲淫魔案形象重創 柯林頓夫婦黨內支持度大不如前
史沃威爾角逐加州州長接受與中有關律師捐款2.5萬元惹議

史沃威爾角逐加州州長接受與中有關律師捐款2.5萬元惹議

熱門新聞

在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
劉墉從23歲出版第一本書開始，至今已經創作了119本著作。(本報資料照／記者曾原信攝影)

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

2026-02-24 01:25

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘