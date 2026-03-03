大紐約區華人教育基金會 獎學金開放申請

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
大紐約區華人教育基金會將於本月27日舉辦一場免費的大學申請準備線上講座，所有高中生均歡迎參加。(基金會提供)
為幫助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)即日起開放2026年度獎學金申請。提供今年秋季將進入大學的12年級生四項、共22個名額的獎學金，金額從4000元至1萬元不等。此外在本月27日，基金會還將舉辦一場免費的大學申請準備線上講座，歡迎全美所有高中生參加。

作為全美首個專為華裔學生而設的基金會，大紐約區華人教育基金會自2004年成立以來已集結社區與企業，為超過200名優秀學生籌措就學經費。

今年四項獎學金包括：11名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；五名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元，申請新移民獎學金的學生須在2022年1月1日後抵美。所有獎學金支票將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。

申請條件包含身分須是全職學生，有GPA3.5或以上優秀成績證明、繳交一封由如雇主、老師、學生顧問等非家人的推薦信、一篇說明目標、抱負、所克服的挑戰的個人陳述。此外，主辦機構也希望申請者積極參與基金會並為幫助其他學生作出貢獻，顯示出在課餘或社區活動中的領導能力、曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金開放給全國學子申請，須提供父母或其他監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。獎學金將依照FAFSA SAI大學助學金相關文件(College Financial Aid Letter)予以考慮。

基金會特別提醒，申請者需及早開始，完整填寫所有內容並於截止日前提交；使用畢業後仍可持續使用的電子郵件地址；詳細撰寫個人目標，說明過去四年的活動與成就；並主動與推薦人或輔導老師確認文件已完成提交。

有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，進入「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]

此外，基金會還將在本月27日晚8時，舉辦一場免費的大學申請準備線上講座，幫助學生了解大學申請過程及如何最有效地申請獎學金，講座可在以下網址登記報名參加：tinyurl.com/dfs26-collegeprep。

