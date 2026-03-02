勞長丈夫涉性侵 教長老公被控魯莽駕駛 結局如何…

教育部長麥克曼的丈夫文斯·麥克曼去年夏天在康州高速公路超速追撞前車而被控魯莽駕駛。(美聯社)

康乃狄克州與華府分別發生兩起涉及內閣首長配偶的爭議事件。教育部長麥克曼(Linda McMahon)的丈夫、前世界摔角娛樂(WWE)執行長文斯·麥克曼(Vince McMahon)去年夏天在康州高速公路超速追撞前車而被控魯莽駕駛，但可透過審理前緩起訴計畫銷案；另外，勞工部 長查維斯德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)丈夫肖恩·德瑞默(Shawn DeRemer)被控不當性接觸，華府大都會警察局(MPD)調查後未發現刑事犯罪證據，宣布結案。

美聯社取得的警方隨身秘錄器與行車記錄器畫面顯示，現年80歲的文斯去年7月24日在梅里特公路(Merritt Parkway)以逾100哩時速駕駛2024年款賓利(Bentley)超豪華跑車Continental GT，於西港鎮(Westport)追撞前方的寶馬(BMW)轎車，隨後失控擦撞護欄，塵土與碎片飛揚，幸無人重傷。

康州警察羅賓斯(Maxwell Robins)當場質問文斯：「為何時速超過100哩？」

文斯回說：「我要去參加孫女的生日派對。」

文斯否認試圖逃避警方，並坦言車速「真的太快」；他事後被控魯莽駕駛，以及未與前車保持適當距離。

康州法官去年10月批准文思參加審理前緩起訴計畫，若符合相關條件，今年10月將銷案，但須捐款1000元作公益。

文斯的律師薛曼(Mark Sherman)表示，「不是每一起車禍都是犯罪」，強調法院認為此案更像意外，而非必須起訴的罪行。

另據華爾街日報報導，至少兩名勞工部女職員曾向同事反映遭德瑞默「違背意願的不當性接觸」，警方於1月24日立案調查，另一起則於去年12月18日在勞工部總部佛朗西斯‧珀金斯大樓(Frances Perkins Building)發生，後者事件被監視器拍下，畫面顯示德瑞默長時間擁抱一名女子，成為調查證物。

德瑞默透過律師貝爾(James Bell)否認所有指控，強調檢方檢視監視器畫面後證明清白。

貝爾指出，畫面只是一次「友善的擁抱」，並非不當性行為。

德瑞默宣稱未涉及不當舉止，一概否認前述指控，但他在事件曝光後，已被禁止進入勞工部總部。

華府大都會警察局(MPD)性侵調查小組與華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室共同檢視證據後，發表聯合聲明指出，「基於相關證據認定，沒有犯罪行為的跡象，檢警對本案調查已結束。」