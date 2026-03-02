我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

勞長丈夫涉性侵 教長老公被控魯莽駕駛 結局如何…

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教育部長麥克曼的丈夫文斯·麥克曼去年夏天在康州高速公路超速追撞前車而被控魯莽駕駛。(美聯社)
教育部長麥克曼的丈夫文斯·麥克曼去年夏天在康州高速公路超速追撞前車而被控魯莽駕駛。(美聯社)

康乃狄克州與華府分別發生兩起涉及內閣首長配偶的爭議事件。教育部長麥克曼(Linda McMahon)的丈夫、前世界摔角娛樂(WWE)執行長文斯·麥克曼(Vince McMahon)去年夏天在康州高速公路超速追撞前車而被控魯莽駕駛，但可透過審理前緩起訴計畫銷案；另外，勞工部長查維斯德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)丈夫肖恩·德瑞默(Shawn DeRemer)被控不當性接觸，華府大都會警察局(MPD)調查後未發現刑事犯罪證據，宣布結案。

美聯社取得的警方隨身秘錄器與行車記錄器畫面顯示，現年80歲的文斯去年7月24日在梅里特公路(Merritt Parkway)以逾100哩時速駕駛2024年款賓利(Bentley)超豪華跑車Continental GT，於西港鎮(Westport)追撞前方的寶馬(BMW)轎車，隨後失控擦撞護欄，塵土與碎片飛揚，幸無人重傷。

康州警察羅賓斯(Maxwell Robins)當場質問文斯：「為何時速超過100哩？」

文斯回說：「我要去參加孫女的生日派對。」

文斯否認試圖逃避警方，並坦言車速「真的太快」；他事後被控魯莽駕駛，以及未與前車保持適當距離。

康州法官去年10月批准文思參加審理前緩起訴計畫，若符合相關條件，今年10月將銷案，但須捐款1000元作公益。

文斯的律師薛曼(Mark Sherman)表示，「不是每一起車禍都是犯罪」，強調法院認為此案更像意外，而非必須起訴的罪行。

另據華爾街日報報導，至少兩名勞工部女職員曾向同事反映遭德瑞默「違背意願的不當性接觸」，警方於1月24日立案調查，另一起則於去年12月18日在勞工部總部佛朗西斯‧珀金斯大樓(Frances Perkins Building)發生，後者事件被監視器拍下，畫面顯示德瑞默長時間擁抱一名女子，成為調查證物。

德瑞默透過律師貝爾(James Bell)否認所有指控，強調檢方檢視監視器畫面後證明清白。

貝爾指出，畫面只是一次「友善的擁抱」，並非不當性行為。

德瑞默宣稱未涉及不當舉止，一概否認前述指控，但他在事件曝光後，已被禁止進入勞工部總部。

華府大都會警察局(MPD)性侵調查小組與華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)辦公室共同檢視證據後，發表聯合聲明指出，「基於相關證據認定，沒有犯罪行為的跡象，檢警對本案調查已結束。」

勞工部員工控告勞工部長查維斯德瑞默的丈夫肖恩·德瑞默不當性接觸，華府大都會警察局...
勞工部員工控告勞工部長查維斯德瑞默的丈夫肖恩·德瑞默不當性接觸，華府大都會警察局調查後未發現刑事犯罪證據，宣布結案。(路透)

世報陪您半世紀

勞工部

上一則

30年來最賣座…驚聲尖叫第7集 首映周末票房6410萬

下一則

收到印歪護照「像假的」 網友籲迅速更換 國務院：免費更換

延伸閱讀

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪
馬連去年4死車禍 少年駕駛不認罪 質疑警方超速指控不實

馬連去年4死車禍 少年駕駛不認罪 質疑警方超速指控不實
NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦