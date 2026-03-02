我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

對等關稅裁定逾權 消費者已付出關稅一毛錢也拿不回來

記者顏伶如／綜合報導
因為關稅而承擔高物價的消費者，已經埋單的關稅幾乎確定一毛錢也拿不回來。(路透)
川普總統去年開徵的對等關稅上周遭最高法院裁定違法逾權，聯邦政府1340億元關稅收入面臨退還。有線電視新聞網(CNN)分析，因為關稅而承擔高物價的消費者，已經付出的關稅幾乎確定一毛錢也拿不回來。

報導指出，消費者是間接支付關稅，不是直接繳關稅給政府，即使財政部真的肯退還任何稅款，款項將是撥給當初支付關稅的進口商，例如好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等。

到目前為止，退還關稅仍停留在「理論階段」而已，最高法院與川普政府都未明確說明退款程序。報導指出，唯一可以確定的是，退款將是一條漫漫長路，川普20日便對媒體說，完成退還關稅可能要耗時五年。

關稅成本絕大多數由企業自行吸收，其中某些部分則轉嫁消費者。哈佛商學院(Harvard Business School)價格實驗室(Pricing Lab)研究指出，消費者支付更高物價，承擔大約四分之一的關稅帳單。

華府智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)估計，去年美國家庭平均增加1000元關稅支出。

過去幾個月，川普政府面臨選民要求解決日常生活「負擔能力」(affordability)問題的壓力，開始研議發放2000元的關稅紅利支票(tariff rebate checks)。關稅紅利支票需要國會批准，屬於關稅收入分紅，不是關稅退款。最高法院裁決是否影響關稅紅利支票的發放計畫，目前尚不清楚，可以確定的是，絕大多數消費者沒有直接支付關稅，川普政府並沒有退還關稅給消費者的責任。

至於企業是否會把關稅退給消費者，好市多是向聯邦政府提告要求退還關稅的數千家企業之一，財政部長貝森特(Scott Bessent)上個月接受媒體訪問時說，就算好市多能拿到關稅退款，好市多顧客連一分錢都拿不到。

某些企業考慮用其他形式回饋消費者。

奶瓶保溫器公司The Baby's Brew執行長石大衛(David Suk，音譯)說，對於川普去年實施全面關稅後支付的8萬元關稅能否拿回來存疑，但如果真的拿到，將會降低售價。

