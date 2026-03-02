海上衝突後 佛州反古巴組織意外曝光

古巴海警隊巡邏艇日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，引發國際關注，也讓佛州當地反古巴組織意外曝光。(美聯社)

古巴 海岸警衛隊日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，古巴官員指控該船是攜帶大批武器企圖滲透顛覆古巴政權的反動分子，儘管立即遭到美國政府駁斥，卻也讓佛州當地反古巴組織意外曝光。

據美聯社報導，2月25日發生的海上衝突事件共造成四人死亡，古巴政府指控船上多數人皆有暴力前科，兩天後還公布所查獲的大批武器，包括20多把高殺傷力槍械以及近1萬3000發子彈，不過國務卿魯比歐 出面反駁，宣稱美國政府將自行調查這起極為罕見的海上槍戰。

報導指出，以佛羅里達為基地，透過武裝攻擊、挑釁宣傳，遊走法律灰色地帶的反古巴組織由來已久，例如「阿爾法66」(Alpha 66)和「歐米茄7」(Omega 7)在1970年代和1980年代勢力強大，但因為強硬派領袖在美國本土發動暴力攻擊陸續遭到逮捕，加上冷戰結束，此類武力抗爭策略逐漸式微。

美國大學(American University)政治學系古巴專家利奧格蘭德(William LeoGrande)指出：「現在的古巴裔美國人，無論左派或右派均全力關注影響美國決策，並不企望憑藉少數軍事行動就能推翻古巴政府。」

1981年逃離古巴、流亡加拿大的唐恩(Antonio Tang)曾經加入「阿爾法66」接受遊擊戰軍事訓練，並坦言：「當時的我們就像菜鳥，根本不是古巴軍方與內政部對手，他們總是提前截獲我們的行動計畫，最終很多人都被關進監獄。」

1989年投奔至美國的古巴前情報官員加西亞(Enrique Garcia)指出，資金雄厚的古巴情報部門數十年來不斷收買或誘騙毫無戒心的流亡分子充當內線，滲透反古巴組織，導致行動消息曝光。而且美國情報界對此也心知肚明。

在這起海上衝突不幸喪命的死者之一，包括古巴共和黨位於坦帕(Tampa)的領導人卡薩諾瓦(Michel Ortega Casanova)，該黨主席博什(Ibrahim Bosch)哀痛表示：「他是個非常優秀的人，勤奮努力，對家庭盡心盡力，他始終對古巴的自由懷抱著希望。」