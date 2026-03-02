我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

海上衝突後 佛州反古巴組織意外曝光

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古巴海警隊巡邏艇日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，引發國際關注，也讓佛州當地反古巴組織意外曝光。(美聯社)
古巴海警隊巡邏艇日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，引發國際關注，也讓佛州當地反古巴組織意外曝光。(美聯社)

古巴海岸警衛隊日前在外海與美國佛州註冊的一艘快艇交火，古巴官員指控該船是攜帶大批武器企圖滲透顛覆古巴政權的反動分子，儘管立即遭到美國政府駁斥，卻也讓佛州當地反古巴組織意外曝光。

據美聯社報導，2月25日發生的海上衝突事件共造成四人死亡，古巴政府指控船上多數人皆有暴力前科，兩天後還公布所查獲的大批武器，包括20多把高殺傷力槍械以及近1萬3000發子彈，不過國務卿魯比歐出面反駁，宣稱美國政府將自行調查這起極為罕見的海上槍戰。

報導指出，以佛羅里達為基地，透過武裝攻擊、挑釁宣傳，遊走法律灰色地帶的反古巴組織由來已久，例如「阿爾法66」(Alpha 66)和「歐米茄7」(Omega 7)在1970年代和1980年代勢力強大，但因為強硬派領袖在美國本土發動暴力攻擊陸續遭到逮捕，加上冷戰結束，此類武力抗爭策略逐漸式微。

美國大學(American University)政治學系古巴專家利奧格蘭德(William LeoGrande)指出：「現在的古巴裔美國人，無論左派或右派均全力關注影響美國決策，並不企望憑藉少數軍事行動就能推翻古巴政府。」

1981年逃離古巴、流亡加拿大的唐恩(Antonio Tang)曾經加入「阿爾法66」接受遊擊戰軍事訓練，並坦言：「當時的我們就像菜鳥，根本不是古巴軍方與內政部對手，他們總是提前截獲我們的行動計畫，最終很多人都被關進監獄。」

1989年投奔至美國的古巴前情報官員加西亞(Enrique Garcia)指出，資金雄厚的古巴情報部門數十年來不斷收買或誘騙毫無戒心的流亡分子充當內線，滲透反古巴組織，導致行動消息曝光。而且美國情報界對此也心知肚明。

在這起海上衝突不幸喪命的死者之一，包括古巴共和黨位於坦帕(Tampa)的領導人卡薩諾瓦(Michel Ortega Casanova)，該黨主席博什(Ibrahim Bosch)哀痛表示：「他是個非常優秀的人，勤奮努力，對家庭盡心盡力，他始終對古巴的自由懷抱著希望。」

世報陪您半世紀

古巴 魯比歐

上一則

收到印歪護照「像假的」 網友籲迅速更換 國務院：免費更換

下一則

對等關稅裁定逾權 消費者已付出關稅一毛錢也拿不回來

延伸閱讀

川普提「友善接管」古巴 哈瓦那否認與美會談

川普提「友善接管」古巴 哈瓦那否認與美會談
川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」
古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」
古巴海域槍戰 涉案多人有犯罪前科 2人為美公民

古巴海域槍戰 涉案多人有犯罪前科 2人為美公民

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦