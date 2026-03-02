30年來最賣座…驚聲尖叫第7集 首映周末票房6410萬

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
雖然影評不佳，但「驚聲尖叫」系列30年來仍然受到死忠影迷的喜愛，最新的第7集更創下首映周末6410萬元的票房佳績。(美聯社)
「驚聲尖叫7」(Scream 7)首映周末票房6410萬元，創下「驚聲尖叫」系列30年來最賣座紀錄，輕鬆超越上周末票房冠軍，史蒂芬柯瑞(Stephen Curry)製作的索尼影業(Sony Pictures)動畫電影「山羊巔峰」(GOAT) 。

「驚聲尖叫7」的製作成本為4500萬元，其中700萬是請妮芙坎貝爾(Neve Campbell)回歸飾演席妮(Sidney Prescott)一角的片酬，她缺席2023年的「驚聲尖叫6」(Scream VI)。原班人馬寇特妮考克斯(Courteney Cox)、大衛艾奎特(David Arquette)和馬修利拉德(Matthew Lillard)也參與演出。

凱文威廉森(Kevin Williamson曾執導1996年第一部及後續多部，接手執導第7集。片中席妮和17歲的女兒在郊區小鎮松樹林鎮被鬼臉(Ghostface)殺手糾纏。

雖然影評不佳，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度僅34%，觀眾評分CinemaScore為B-也不盡如人意。

但「驚聲尖叫7」海外票房表現超乎預期，斬獲3310萬元，讓派拉蒙影業(Paramount)又多一個好消息。母公司派拉蒙天舞(Paramount Skydance，PSKY)宣布，在網飛(Netflix)退出談判後，計畫與華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery，WBD)合併，目前正等待監管部門批准。

艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)執導、改編艾蜜莉勃朗特(Emily Brontë)小說的「咆哮山莊」(Wuthering Heights)上映第3個周末跌至第3名，票房700萬元。

唯一一部突破的新片是演唱會電影「Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined」，首周在836家戲院上映，票房達370萬元。另一部演唱會電影「EPiC：貓王演唱會」(EPiC: Elvis Presley in Concert)，由巴茲魯曼(Baz Luhrmann)執導，上映兩周累計票房780萬元。

