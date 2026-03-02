我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧Anthropic公司執行長阿莫戴與國防部理念不同，但仍希望爭取到國防合約。(路透)
人工智慧Anthropic公司執行長阿莫戴與國防部理念不同，但仍希望爭取到國防合約。(路透)

國防部機密網路內目前唯一部署的人工智慧(AI)模型來自新創公司Anthropic，軍方設上月27日晚間為最後期限，要求Anthropic「解放限制」以用於所有合法用途，否則將結束與國防部的豐厚合約。Anthropic仍堅持設立護欄(guardrails)，川普政府也切斷合作，宣布聯邦政府停用其產品，Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)27日受訪表示，仍希望與軍方合作，但前提必須解決公司的顧慮。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)獨家專訪阿莫戴，他表示公司的立場很清楚，一開始就存在不可退讓的兩條紅線。他指的是Claude AI明確禁止軍方使用於大規模監控美國民眾，或用於全自主武器系統。國防部希望能用於所有合法用途，並表示並未打算用於上述兩種情境。

阿莫戴表示，Anthropic推動AI軍事應用的原因是他們也愛國，且相信這個國家。但他擔心某些潛在用途可能與美國價值相衝突，「若能與國防部達成共識，也許仍有協議空間。為了美國國家安全，我們仍希望事情能成功。」

他指出大規模監控是一大風險，因為AI可能讓過去做不到的事變得可能，而技術發展速度已超前法律，他警告政府可能購買私人企業資料並用AI進行分析。

理論上，AI也可能被用於全自主武器，能在無人類介入下選定目標並發動攻擊。阿莫戴說公司並非完全反對這類武器，特別是對手國家同樣在研發這類武器，但現在可靠性仍不足，且需要討論監督機制。由於AI技術仍難以預測，他擔心自主武器可能誤判目標，發動攻擊後責任歸屬也不明確。「我們不想出售不可靠的產品，也不想賣可能害死自己人或無辜人民的東西。」

國防部則認為，聯邦法律已禁止大規模監控美國公民，全自主武器則受內部軍事政策限制，因此沒有必要再以書面形式限制AI的這些用途。主管科技的副部長邁克爾(Emil Michael)26日受CBS News訪問表示作為妥協，軍方已書面聲明承認聯邦法律和軍事政策限制這兩種用途，但Anthropic表示該聲明充斥法律術語，使得護欄形同虛設。

阿莫戴被問到是否應由政府而非企業決定AI護欄時，他回應：「自由市場就是不同企業能依不同原則提供產品。我們最清楚自己的模型可靠與不可靠之處。」

世報陪您半世紀

美國公民 人工智慧 哥倫比亞

上一則

對等關稅裁定逾權 消費者已付出關稅一毛錢也拿不回來

下一則

國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

延伸閱讀

Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用

Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用
若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈
FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點

FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點
不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦