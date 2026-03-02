我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

各州配合白卡新規 須先花10億元更新系統、增加人手

編譯彭馨儀／綜合報導

川普的新聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)政策，規定所有19歲至64歲、無子女且收入未達一定標準者，每月必須工作或從事社區服務至少80小時，或至少在半日制學校就讀，才能繼續領取享有白卡福利。

資格審查周期將從每年1次改為每6個月1次。

無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office)預測，新規定實施後，未來10年聯邦政府將節省3880億元，但至少會有600萬人失去資格，不能再領取享有白卡醫療保障。

不過各州電腦系統老舊，多數沒有新政策要求的就業或教育資訊，甚至連社區志工資料庫都沒有。

而各州都有自己的白卡管理系統，需要專家進行客製化修改。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)稱，至少有10家公司接到系統更新的生意。

美聯社分析25個州預算，預測所需技術改進和額外人員配備可能超過10億元。

國會保證所有州都能獲得2億元聯邦撥款的一部分，用於白卡的就業和資格變更。

密蘇里州率先獲得撥款3200萬元，用於招標供應商升級技術平台。但密州預計需要額外增加約120名行政人員，成本1250萬元。

馬里蘭州預計將耗費超過3200萬元的聯邦和州政府資金來實施白卡變更。肯塔基州超過4600萬元。科羅拉多州超過5100萬元。亞利桑納州估計，可能須耗資6500萬元，並需要額外150名行政人員。

阿肯色州仍在估算。內布拉斯加州計畫5月再啟動白卡的新規定。喬治亞州是唯一要求部分白卡受益者必須工作的州。

國會獨立監督機構政府稽核處(Government Accountability Office，GAO)數據顯示，從2021年到2025年上半年，喬州客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)累計行政成本超過5400萬元，是同期白卡支出的兩倍。幾乎成本都來自資格認定和註冊系統技術變更。

喬治城大學兒童與家庭中心執行總監阿爾克(Joan Alker)表示，「大部分耗費都給供應商，用在建構複雜的系統，而系統也阻礙了真正需要醫療保健的人獲得醫療服務。在我看來，這風險非常巨大。」

世報陪您半世紀

白卡 聯邦政府

上一則

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

延伸閱讀

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略
監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙

監督聯盟：將配合川普政府在多州打擊浪費公帑及詐騙
ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬

ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬
范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

熱門新聞

楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

2026-02-25 10:56
被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦