各州配合白卡新規 須先花10億元更新系統、增加人手

川普的新聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )政策，規定所有19歲至64歲、無子女且收入未達一定標準者，每月必須工作或從事社區服務至少80小時，或至少在半日制學校就讀，才能繼續領取享有白卡福利。

資格審查周期將從每年1次改為每6個月1次。

無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office)預測，新規定實施後，未來10年聯邦政府 將節省3880億元，但至少會有600萬人失去資格，不能再領取享有白卡醫療保障。

不過各州電腦系統老舊，多數沒有新政策要求的就業或教育資訊，甚至連社區志工資料庫都沒有。

而各州都有自己的白卡管理系統，需要專家進行客製化修改。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)稱，至少有10家公司接到系統更新的生意。

美聯社分析25個州預算，預測所需技術改進和額外人員配備可能超過10億元。

國會保證所有州都能獲得2億元聯邦撥款的一部分，用於白卡的就業和資格變更。

密蘇里州率先獲得撥款3200萬元，用於招標供應商升級技術平台。但密州預計需要額外增加約120名行政人員，成本1250萬元。

馬里蘭州預計將耗費超過3200萬元的聯邦和州政府資金來實施白卡變更。肯塔基州超過4600萬元。科羅拉多州超過5100萬元。亞利桑納州估計，可能須耗資6500萬元，並需要額外150名行政人員。

阿肯色州仍在估算。內布拉斯加州計畫5月再啟動白卡的新規定。喬治亞州是唯一要求部分白卡受益者必須工作的州。

國會獨立監督機構政府稽核處(Government Accountability Office，GAO)數據顯示，從2021年到2025年上半年，喬州客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)累計行政成本超過5400萬元，是同期白卡支出的兩倍。幾乎成本都來自資格認定和註冊系統技術變更。

喬治城大學兒童與家庭中心執行總監阿爾克(Joan Alker)表示，「大部分耗費都給供應商，用在建構複雜的系統，而系統也阻礙了真正需要醫療保健的人獲得醫療服務。在我看來，這風險非常巨大。」