無力還賭債 明星律師逃稅、房貸詐欺罪成

多次在最高法院辯論的知名律師高德斯坦，最後竟因嗜賭而被判逃稅及房貸詐欺罪名成立。（美聯社） 宋凌蘭

馬里蘭州聯邦陪審團上月25日裁定，曾多次在最高法院辯論的知名律師高德斯坦(Thomas Goldstein)逃稅及房貸詐欺罪名成立。這場為期六周的審訊，揭開了他身為法律權威與豪博玩家的雙重生活。

華爾街日報(WSJ)報導，高德斯坦曾在聯邦最高法院出庭過40多次辯論，並參與創辦廣受法律界推崇的「SCOTUSblog」網站。教堂山北卡大學畢業的他憑藉敏銳的商業眼光，主動篩選具備上訴潛力的案件，甚至提供免費義務辯護，藉此在常春藤名校(Ivy League)與司法部 背景出身的法律菁英圈中脫穎而出。

就在法律事業如日中天之際，高德斯坦對撲克賭博的沉迷也與日俱增，賭注動輒高達數百萬元。聯邦檢察官於2025年對其提起公訴，指控他多年來有組織地逃避稅捐。25日，陪審團裁定高德斯坦16項指控中的12項罪名成立，包括逃稅、蓄意未準時繳稅以及對房貸機構撒謊。

檢方在庭審中將高德斯坦描繪成一名連環說謊者，指其誤導周遭所有人以隱瞞賭債。司法部檢察官比帝(Sean Beaty)向陪審團表示，高德斯坦僅在2016年便從撲克中獲取約5000萬元收益，其中包括在亞洲贏得的2200萬元「帳外」收入。比帝直言，這是一場執行近乎完美的「教科書式逃稅計畫」，「聰明人通常不會為自己的逃稅行為留下紀錄，他們會把逃稅行徑藏在深草之中，」他說。

高德斯坦於2023年退休，他在審訊中採取冒險策略，親自出庭作證。他辯稱自己並非蓄意逃稅或違法，將財務疏失歸咎於不願意碰會計事務，並表示在房貸申請書中隱瞞賭債，純粹是為了瞞著妻子，他還估計多年來在賭桌上的淨損失約為1000萬元。高德斯坦對此還辯稱，是在一場險些喪命的肺栓塞後，讓他產生了「及時行樂」的想法，進而深陷博弈世界，「也許我真的玩過頭了一點，」他坦言。

這次庭審期間知名男星陶比麥奎爾(Tobey Maguire)也出庭作證，麥奎爾曾尋求高德斯坦的法律協助，代為向一名億萬富豪追討賭債。