劉美賢之父談「放養」教育 尊重是核心 回應外界比較谷愛凌

編譯馬雯婷／綜合報導
劉美賢2019年成為美國花滑錦標賽最年輕的女子單人冠軍，她與父親劉俊感情很好。(本報資料照)
劉美賢2019年成為美國花滑錦標賽最年輕的女子單人冠軍，她與父親劉俊感情很好。(本報資料照)

美國奧運女子花滑選手劉美賢奪得冬奧金牌後，自由亞洲電台(RFA)採訪劉美賢之父劉俊。這位單親爸爸在訪談中娓娓道來女兒走向巔峰的成長歷程，以及他始終堅持的教育理念，以放養與尊重為核心，讓孩子在愛與理解中成長。

劉美賢奪冠後，不少媒體稱她為「美國的驕傲」。面對突如其來的關注與光環，父親劉俊卻顯得相當平靜。他表示，自己剛從義大利回到美國，生活很快恢復正常。作為律師，他仍需處理大量案件，家庭與工作節奏並未因冠軍頭銜而改變。

給予信任與空間 不讓成績定義劉美賢

談及女兒對榮耀的態度，劉俊說，「她(劉美賢)對自己的表現十分滿意，也為比賽結果感到興奮。當媒體問及如何承受奧運壓力時，她反問『什麼叫奧運壓力？』」在劉俊看來，這份從容與自信源自成長過程中，從未被過度強調名次與獎牌。雖然從小獲得數百枚獎牌，但她的人生並未被成績定義。

美國奧運女子花滑選手劉美賢於19日在米蘭冬奧奪得金牌。(路透)
美國奧運女子花滑選手劉美賢於19日在米蘭冬奧奪得金牌。(路透)

劉俊回憶，女兒的滑冰天賦在童年便已顯現。八歲時，她能完成兩圈半跳；九、十歲就能跳三圈；十歲奪得全美中級女子冠軍，成為當時最年輕的得主。為支持她的發展，他投入大量時間與金錢，前後花費上百萬美元。為陪伴訓練與比賽，他甚至影響了工作，一家六口擠在一房一廳的公寓裡，與五個孩子擠三個上下鋪。他笑稱自己是「最窮的律師」，辛苦賺來的錢幾乎都花在孩子身上。

談及教育方式，劉俊直言他選擇「放養」，曾和孩子說「五個孩子根本管不過來，你們愛怎麼做就怎麼做，作為父親我全力支持你們。」他認為，最重要的是讓孩子感受到愛，同時學會自立。「我的孩子非常自立，他們不得不自立，我沒辦法分身。」在他看來，給予空間與信任，比時時掌控更能培養責任感。

認為父母不是替孩子規畫 而是支持其選擇

在2022年奧運周期期間，劉美賢一度對滑冰感到厭倦，內心掙扎。作為父親，劉俊看到女兒的不快樂感到心疼，但從未以多年付出作為施壓理由。「我不會強迫她做什麼。」即便後來女兒在社交媒體上宣布退役，事前未與他商量，他也選擇尊重她的決定。在他看來，父母的角色不是替孩子規畫人生，而是在孩子作出選擇時，依然站在身旁。

對於外界將谷愛凌與劉美賢相比，劉俊表示，「沒有太多看法，各有各的人生選擇。」他不願讓女兒捲入無謂的對比與爭議。成績與光環終會被時間沖淡，但孩子的價值不應建立在比較之上。

談到未來，如果有一天金牌光環褪去，他希望女兒過怎樣的人生？劉俊表示，他希望女兒能以自身成就成為榜樣，激勵更多孩子勇敢追夢。「她知道我很愛她，也知道我為她驕傲。」他說，「生活中通電話時總會說一句我愛你。」在他眼中，這比任何都重要。同時，他也希望女兒善用自己的身分與影響力，為社會作出貢獻。

美國奧運女子花滑選手劉美賢於19日在米蘭冬奧奪得金牌。(歐新社)
美國奧運女子花滑選手劉美賢於19日在米蘭冬奧奪得金牌。(歐新社)

劉美賢 奧運 義大利

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話挨批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話挨批「蠢透了」
劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門
表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

