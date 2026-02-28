我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

六星連珠天文奇觀 今晚看得見

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
28日太陽下山後約一小時，星空將出現罕見六星連珠的天文奇觀。但肉眼只能看到四顆，另兩顆須借助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能觀測到。(美聯社)
28日太陽下山後約一小時，星空將出現罕見六星連珠的天文奇觀。但肉眼只能看到四顆，另兩顆須借助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能觀測到。(美聯社)

天文學者預告，28日太陽下山後約一小時，星空將出現罕見六星連珠的天文奇觀。

太空總署(NASA)表示，一顆、兩顆、三顆行星出現在同一個象限，並不稀奇，但如果四顆、五顆甚至六顆行星一起，就是所謂的「行星連線」(planetary parade)。

這次將有水星、金星、海王星、土星、天王星和木星六顆行星連成一線，但肉眼只能看到四顆，另兩顆須借助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能觀測到。不過當天接近滿月，月光也會影響觀測。

以下是六星連珠觀星全攻略。

你能看到什麼？

水星：肉眼可見。用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡更清晰。

金星：肉眼可見。

海王星：須光學設備。

土星：肉眼可見。

天王星：須光學設備。

木星：肉眼可見。

六星連珠觀測小技巧

NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，JPL)學者切爾西·戈德(Chelsea Gohd)表示，北半球的觀星者在日落後不久面向南方天空。遠離城市避開光害，找一個視野開闊、沒有遮擋物、可以清楚看到地平線的觀測地點。

戈德說，「土星將位於地平線附近，金星和水星將位於天空較高處，木星則位於月球附近的高空。天王星和海王星雖然靠近土星，但不太容易觀測到。」

你要準備什麼？

天文望遠鏡或雙筒望遠鏡都可以幫助業餘天文愛好者觀測肉眼無法看到或難以直接看到的行星。像是星圖軟體Stellarium或Sky Safari觀星應用程式也能幫助識別天空中的行星和星座。

美國流星協會(American Meteor Society)編輯羅伯特·倫斯福德(Robert Lunsford)表示，不要買500元以下的望遠鏡，最好購置星特朗(Celestron)天文望遠鏡。若要經濟實惠就用雙筒望遠鏡。

另外，請務必攜帶防蚊液，並根據當地天氣穿著合適的衣物。提前查看天氣預報，確定天空晴朗。

天文學家同時提醒民眾，3月3日清晨還將有一場月全食。北美和中美洲各地在清晨時分均可觀測到變成血紅色的月亮。

世報陪您半世紀

NASA 太空

上一則

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

下一則

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

全球唯一適合觀星的機場 就在大堤頓國家公園內

全球唯一適合觀星的機場 就在大堤頓國家公園內
去見聖馬可鐘樓／《熱氣球比爾》系列之十二

去見聖馬可鐘樓／《熱氣球比爾》系列之十二
新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」
周日動動腦／哪個國家包含海外領土共擁有12個時區？

周日動動腦／哪個國家包含海外領土共擁有12個時區？

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋