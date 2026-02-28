六星連珠天文奇觀 今晚看得見

28日太陽下山後約一小時，星空將出現罕見六星連珠的天文奇觀。但肉眼只能看到四顆，另兩顆須借助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能觀測到。(美聯社)

天文學者預告，28日太陽下山後約一小時，星空將出現罕見六星連珠的天文奇觀。

太空 總署(NASA )表示，一顆、兩顆、三顆行星出現在同一個象限，並不稀奇，但如果四顆、五顆甚至六顆行星一起，就是所謂的「行星連線」(planetary parade)。

這次將有水星、金星、海王星、土星、天王星和木星六顆行星連成一線，但肉眼只能看到四顆，另兩顆須借助雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能觀測到。不過當天接近滿月，月光也會影響觀測。

以下是六星連珠觀星全攻略。

你能看到什麼？

水星：肉眼可見。用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡更清晰。

金星：肉眼可見。

海王星：須光學設備。

土星：肉眼可見。

天王星：須光學設備。

木星：肉眼可見。

六星連珠觀測小技巧

NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，JPL)學者切爾西·戈德(Chelsea Gohd)表示，北半球的觀星者在日落後不久面向南方天空。遠離城市避開光害，找一個視野開闊、沒有遮擋物、可以清楚看到地平線的觀測地點。

戈德說，「土星將位於地平線附近，金星和水星將位於天空較高處，木星則位於月球附近的高空。天王星和海王星雖然靠近土星，但不太容易觀測到。」

你要準備什麼？

天文望遠鏡或雙筒望遠鏡都可以幫助業餘天文愛好者觀測肉眼無法看到或難以直接看到的行星。像是星圖軟體Stellarium或Sky Safari觀星應用程式也能幫助識別天空中的行星和星座。

美國流星協會(American Meteor Society)編輯羅伯特·倫斯福德(Robert Lunsford)表示，不要買500元以下的望遠鏡，最好購置星特朗(Celestron)天文望遠鏡。若要經濟實惠就用雙筒望遠鏡。

另外，請務必攜帶防蚊液，並根據當地天氣穿著合適的衣物。提前查看天氣預報，確定天空晴朗。

天文學家同時提醒民眾，3月3日清晨還將有一場月全食。北美和中美洲各地在清晨時分均可觀測到變成血紅色的月亮。