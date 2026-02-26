我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

柯林頓夫婦 26、27日作證艾普斯坦案 再度面對難堪局面

編譯盧思綸／綜合報導
前總統柯林頓(右)與前國務卿喜萊莉(左)夫婦，這兩天將到國會為艾普斯坦案作證，再度面臨難堪局面。（美聯社）
艾普斯坦案如滾雪球般擴大，前總統柯林頓與喜萊莉夫婦預計今天及明天(周四及周五)到國會為艾案作證。美聯社報導，柯林頓1992年競選總統時打出「一人當選，兩人服務」(two for the price of one)，這兩天的聽證將讓這對夫妻再度面對難堪局面。

艾案檔案出現大量柯林頓資料，共和黨人要求柯林頓夫婦到國會作證，柯林頓一直推遲，最後在被威脅可能判刑及罰款下，柯林頓夫婦妥協到國會作證。

NPR調查報導，指仍有數十頁與川普有關的艾案檔案未公開，白宮則否認。（路透）
爆艾案文件遭扣 疑藏川普猥褻施暴黑料

另外，根據美國全國公共電台（NPR）調查發現，司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，疑似扣留50多頁有關川普總統尚未踏入政界時，在1983年被控猥褻毆打未成年少女的訪談調查。

NPR用文件序號對照不同來源資料，包括艾普斯坦檔案資料庫、FBI案件紀錄、電子郵件，以及1月底最新一批公開文件的證據清單。結果發現，超過50頁的文件有登記編號，但沒有公開。政治新聞網站POLITICO報導，美國眾院監督委員會已就此展開調查。

根據司法部公開最新檔案，FBI內部在2025年7月下旬至8月初曾流傳一份牽涉艾普斯坦案、針對川普的指控清單，內容由FBI國家威脅行動中心彙整。探員將當中多數指控標註為「無法查證」或「不具可信度」。

不過，其中一條線索被送往FBI華府辦公室，計畫安排與指控者面談。這條線索也被收錄在FBI一份內部簡報。內容是一名女性宣稱，她在1983年、約僅13歲時被艾普斯坦介紹給川普，川普「之後強行將她的頭壓向他露出的性器官，她咬了他，川普便揮拳揍她的頭，並把她趕出去」。

NPR調查報導，指司法部公布的艾普斯坦檔案有關川普的部分疑似有數十頁未公開。圖為...
NPR另稱，艾普斯坦的女友與共犯麥斯威爾一案，證據開示清單列出與這名女子相關的15份文件，艾普斯坦檔案資料庫卻僅有7份，其中還缺少三次訊問的隨附筆記；NPR比對文件序號後推估，公開資料庫疑似少了53頁有關這名女性的訊問文件與筆記。

在2019年7月首次訊問文件中，這名女性描述艾普斯坦對她的施虐，並以一張裁切照片協助辨識艾普斯坦；其律師稱裁切是出於擔心牽連知名人士、害怕報復，FBI則記錄這張照片是一張常見的艾普斯坦與川普同框照。

白宮回應NPR調查表示，川普為艾普斯坦受害者做的比前任政府還多，包括公布大量文件等，就相關事項「已徹底洗清嫌疑」。

延伸閱讀

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

