健康出問題急撤太空站返回地球 太空人芬克承認是當事人

太空人芬克（中）上個月15日和其他三名太空人提前返回地球，由地勤人員協助步出飛龍太空艙。他25日發表聲明承認，自己就是因為健康因素緊急撤離太空站的當事人。(美聯社)

上個月國際太空站四名太空人 因緊急健康問題，提早返回地球，引起許多揣測。太空總署(NASA)太空人芬克(Mike Fincke)25日透過書面承認，他就是出現健康問題的那名太空人。

這名58歲的資深太空人並未透露具體病情，只解釋說多虧隊友和地面全面的醫療評估，以及外科醫生的救治，他的情況很快就穩定下來。

芬克表示，他目前身體狀況良好。

他在聲明中表示，「太空飛行是莫大的榮幸，有時會讓我們意識到自己是多麼平凡。」

芬克去年8月1號與另外3名太空人，美國的卡德曼(Zena Cardman)、日本的油井龜美也(Kimiya Yui)，以及俄羅斯 的普拉托諾夫(Oleg Platonov)，一起搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的「飛龍太空船第11次載人任務」(Dragon Crew-11)，前往國際太空站執行任務，原定今年2月底返航。但芬克在1月初經歷了「需要其他太空人立即救治的突發疾病」。由於健康問題，芬克及卡德曼原定的太空漫步，以及對太空站外部做升級改造的計畫均被迫取消。

NASA在評估後，署長艾薩克曼(Jared Isaacman)宣布，出於預防措施，決定提前一個月將四名太空人接回地球，這是符合四人的最佳利益。這四名太空人於1月15日提前結束任務。

在離開太空站前，芬克將太空站的指揮權移交給俄羅斯太空人庫德-斯韋爾奇科夫(Sergey Kud-Sverchkov)，隨後與Crew-11的其他三名太空人返回地球，平安降落在加州 外海太平洋上，隨後立即被送往加州聖地牙哥的醫院檢查。隔天，四人搭機返回休士頓。當時對於生病太空人的身分嚴加保密。

芬克一周後在記者會上曾表示，太空站的超音波設備在這次醫療危機中發揮了重要作用。他在25日的最新聲明中進一步解釋，他的情況並非緊急情況，但大家都希望「利用太空站上沒有的先進醫學影像技術」，做進一步檢查。

芬克是退役空軍上校，於1996年成為太空人，曾執行四次太空任務，累計在太空停留549天。