採「雙供應商」策略Meta砸千億買AMD晶片 並可購10%股權

Meta強化資料中心布局，向超微(AMD)採購最新一代AI晶片MI450，並取得收購該公司10%股權機會。(路透)

在人工智慧(AI )軍備競賽持續升溫之際，Facebook母公司Meta Platforms再度加碼布局採購晶片。Meta宣布，將向超微(AMD)採購最新一代AI晶片MI450，並取得未來最多收購該公司10%股分的機會，進一步強化其AI資料中心布局。

路透估計晶片總值達600億美元，華爾街 日報則估計，整起交易價值超過1000億美元，激勵AMD盤前股價一度暴衝15%，隨後收斂至9%左右。

美聯社報導，Meta將採購AMD最新的MI450晶片以應付其資料中心的運算需求。這項運算量達6吉瓦(gigawatt)的協議，預計在今年下半年開始交付首批1吉瓦的設備，整體協議潛在價值超過1000億元。

數日前，Meta才宣布與Nvidia(輝達，又譯英偉達)建立合作關係，將為AI資料中心採購數百萬顆GPU及相關設備，此次再與AMD簽約，顯示Meta正採取「雙供應商」策略，在確保運算力供應穩定同時，也避免過度依賴單一晶片廠。

同時AMD也向Meta發行績效導向的認股權證，讓Meta以每股0.01元的價格認購最多1.6億股普通股。該權證將分階段歸屬，首批隨1吉瓦出貨達成後生效，後續則隨採購規模擴大至6吉瓦逐步達成。

目前在AI晶片市場中，Nvidia憑藉早期將圖形處理器(GPU)從電玩用途轉向AI模型訓練，取得領先地位。無論是類似ChatGPT的聊天機器人或各式影像生成工具，背後多仰賴高效能GPU運算，也因此帶動晶片需求暴增。不過，AMD則積極追趕，力圖在這波AI浪潮中分一杯羹。

Meta面臨來自Google及OpenAI等對手激烈競爭，近月來頻頻加碼AI布局。去年6月，Meta斥資143億元投資AI資料公司Scale並延攬其執行長汪滔(Alexandr Wang)領軍開發「超級智慧」團隊。去年12月，Meta還收購AI新創公司Manus，希望持續強化Instagram與其他平台的AI應用。