扶植本土、多供應鏈…蘋果Mac部分產線回美 德州鴻海廠今年啟動

台積電在亞利桑納州的晶圓廠外觀。(中央社)

華爾街 日報24日報導，蘋果公司(Apple)將把Mac Mini桌上型電腦部分產線從亞洲移回美國，位於德州 休士頓的鴻海工廠今年稍後將啟動新生產計畫。蘋果為分散供應鏈、扶植本土晶片製造，正運用龐大採購力和投資協助台積電 等業者。

蘋果營運長沙比汗(Sabih Khan)對華爾街日報表示，Mac Mini仍將持續在亞洲生產，而休士頓的組裝廠將在產線逐步擴大之際，滿足當地市場的需求。這是iPhone製造商在美投資的最新行動。蘋果去年8月承諾，未來四年將在美國投資6000億美元。蘋果全球採購業務主管湯姆(David Tom)指出，這包括今年向台積電在亞利桑納州的工廠採購1億多顆晶片，「我們正盡可能買下這座工廠的產出」。

華爾街日報記者在蘋果高層陪同下，參訪台積電及其他蘋果供應商的製造設施。

台積電正在亞利桑那納州首府鳳凰城以北約30分鐘車程的地點打造面積達紐約市中央公園兩倍半的廠區，打算投入1650億美元在這裡興建六座晶圓廠及其他設施，成為美國最大建設計畫之一。而蘋果是這個廠區的最大客戶。

台積電替蘋果自行設計的晶片代工，而蘋果藉由承諾在設計中採用台積電尖端製程節點，協助台積電成為稱霸全球的晶片製造商，台積電也因此有了信心來投入巨資興建各個最新一代晶片所需的製造廠。

蘋果的湯姆解釋說，他們為美國晶片製造扮演的角色，是「透過與台積電合作，來讓某個製程節點能非常快速達到高產量和高良率，而當我們進到下個節點時，其他業者將跟進」。

蘋果採購力的另個受惠者是台灣的環球晶，其在美國德州謝爾曼(Sherman)新設的一座工廠已於去年開幕。

環球晶美國廠總經理英格蘭(Mark England)指出，蘋果正藉由促使台積電及其他晶片製造商採用環球晶的晶圓來幫助其銷售，他們也期盼在蘋果協助下能加速擴廠，以把握稅額抵免機會。

此外，美國封測大廠艾克爾(Amkor)在蘋果投資的協助下，正在離台積電亞利桑納廠不遠處打造廠區，將設立兩座晶片封裝廠，將處理台積電製成的晶圓。

蘋果尚無計畫將iPhone的組裝工作搬回美國，營運長沙比汗(Sabih Khan)表示，先聚焦在較簡單的回流目標，「我們非常專注在未來的創新。」