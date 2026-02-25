這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

聯邦司法部控告加州大學，指洛杉磯加大(UCLA)營造「反猶太主義的敵對工作環境」，未能在2023年與2024年席捲校園的親巴勒斯坦抗議活動期間，保護猶太裔員工免於遭受反猶騷擾。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)

聯邦司法部控告加州大學 (University of California)，指洛杉磯加大(UCLA )營造一個「反猶太 主義的敵對工作環境」，未能在2023年與2024年席捲校園的親巴勒斯坦抗議活動期間，保護猶太裔員工免於遭受反猶騷擾。

綜合路透、美聯社等報導，司法部24日表示已經入稟控告加州大學，訴訟源於司法部認定 UCLA「故意漠視猶太裔及以色列裔學生遭受的敵對教育環境，違反了憲法第14修正案的平等保護條款，以及1964年『民權法』第六條」。

司法部去年7月作出認定後，加大宣布，所有大學機構均禁止「抵制、撤資、制裁(Boycott, Divestment and Sanctions，BDS)」，學生會等組織也不得「基於與特定國家的關聯」而抵制任何公司。

UCLA也與一名猶太裔教授及一些猶太裔學生達成和解，結束自2024年校園支持巴勒斯坦人抗議活動期間，因校內出現反猶事件而提起的訴訟。

這個名為「弗蘭克爾訴加州大學董事會案」(Frankel v. Regents of the University of California)的和解協議，UCLA 共支付645萬元和解金，其中613萬元付給原告弗蘭克爾(Yitzchok Frankel)等猶太裔學生，32萬元支付給UCLA反猶太主義倡議組織。

去年 8 月，川普政府為了訓誡UCLA支持巴勒斯坦的抗議活動，宣布凍結5億8400萬元聯邦撥款。但是，聯邦地區法官11月無限期禁止川普政府，對加州大學系統處以超過10億元的罰款。

司法部對UCLA的最新提控，是指該校營造「反猶主義的敵對工作環境」，未對參與抗議的人採取懲處措施，包括數十名在2024年因拒絕離開校園紮營地點而被逮捕的人。

新的訴訟聲稱，雖與猶太裔學生和教授達成和解，但是對猶太裔與以色列籍員工所造成的傷害「遠比該和解協議所處理的情況更為深遠」。

有關指控包括出現針對猶太裔員工的破壞行為。例如2025年2月，加大董事會董事蘇雷斯(Jonathan Sures)的住宅遭破壞，車庫被貼上標語及塗上紅手印。