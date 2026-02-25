我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦司法部控告加州大學，指洛杉磯加大(UCLA)營造「反猶太主義的敵對工作環境」，未能在2023年與2024年席捲校園的親巴勒斯坦抗議活動期間，保護猶太裔員工免於遭受反猶騷擾。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)
聯邦司法部控告加州大學，指洛杉磯加大(UCLA)營造「反猶太主義的敵對工作環境」，未能在2023年與2024年席捲校園的親巴勒斯坦抗議活動期間，保護猶太裔員工免於遭受反猶騷擾。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)

聯邦司法部控告加州大學(University of California)，指洛杉磯加大(UCLA)營造一個「反猶太主義的敵對工作環境」，未能在2023年與2024年席捲校園的親巴勒斯坦抗議活動期間，保護猶太裔員工免於遭受反猶騷擾。

綜合路透、美聯社等報導，司法部24日表示已經入稟控告加州大學，訴訟源於司法部認定 UCLA「故意漠視猶太裔及以色列裔學生遭受的敵對教育環境，違反了憲法第14修正案的平等保護條款，以及1964年『民權法』第六條」。

司法部去年7月作出認定後，加大宣布，所有大學機構均禁止「抵制、撤資、制裁(Boycott, Divestment and Sanctions，BDS)」，學生會等組織也不得「基於與特定國家的關聯」而抵制任何公司。

UCLA也與一名猶太裔教授及一些猶太裔學生達成和解，結束自2024年校園支持巴勒斯坦人抗議活動期間，因校內出現反猶事件而提起的訴訟。

這個名為「弗蘭克爾訴加州大學董事會案」(Frankel v. Regents of the University of California)的和解協議，UCLA 共支付645萬元和解金，其中613萬元付給原告弗蘭克爾(Yitzchok Frankel)等猶太裔學生，32萬元支付給UCLA反猶太主義倡議組織。

去年 8 月，川普政府為了訓誡UCLA支持巴勒斯坦的抗議活動，宣布凍結5億8400萬元聯邦撥款。但是，聯邦地區法官11月無限期禁止川普政府，對加州大學系統處以超過10億元的罰款。

司法部對UCLA的最新提控，是指該校營造「反猶主義的敵對工作環境」，未對參與抗議的人採取懲處措施，包括數十名在2024年因拒絕離開校園紮營地點而被逮捕的人。

新的訴訟聲稱，雖與猶太裔學生和教授達成和解，但是對猶太裔與以色列籍員工所造成的傷害「遠比該和解協議所處理的情況更為深遠」。

有關指控包括出現針對猶太裔員工的破壞行為。例如2025年2月，加大董事會董事蘇雷斯(Jonathan Sures)的住宅遭破壞，車庫被貼上標語及塗上紅手印。

世報陪您半世紀

猶太 加州大學 UCLA

上一則

4度被註記死了 94歲婦拿不到社安金 社安局道歉

下一則

母失蹤逾3周 女主播懸賞百萬求線索 坦言「她可能已經走了」

延伸閱讀

「破案三人行」馬丁肖特42歲女兒槍傷亡 愛妻癌逝後再心碎　

「破案三人行」馬丁肖特42歲女兒槍傷亡 愛妻癌逝後再心碎　
洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂

洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

海派滬語電影「菜肉餛飩」洛城獻映 一票難求

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶