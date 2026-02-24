非裔控郵差歧視拒送信 最高院：不能告郵局 無權提索賠

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
最高法院24日裁決，民眾無權對郵局提出索賠，即使郵差蓄意不遞送郵件。(美聯社)
美國郵局(US Postal Service)故意扣留郵件不遞送，是否可按「聯邦侵權賠償法」(Federal Tort Claims Act)，向郵局提告索償？最高法院24日裁決，民眾無權提出索賠。

美聯社報導，此案受到廣泛關注，在於有郵局員工涉嫌種族偏見，以及裁決結果極有可能引發訴訟潮。川普政府早已警告，若美國郵局不獲豁免索賠法令，將會引發大量針對郵政服務的訴訟，對於資源短缺的美國郵局而言，根本沒法承擔賠償。

最高法院24日以五票對四票，駁回原告、德州非裔女房東科南(Lebene Konan)提出的訴訟。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)代表多數保守派大法官在判決書中指出，聯邦法律保護美國郵局免受因為郵件遺漏、遺失或未投遞而引發的訴訟，其中也包括「故意不遞送郵件」在內。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)代表持不同意見的大法官指出，美國郵局免受訴訟的適用保護範圍很廣，但不適用於「出於惡意」而拒絕遞送郵件。保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)與三名自由派大法官站同一陣線。

本身也是房地產經紀及保險經紀的科南聲稱，德州尤利斯(Euless)郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，原因是對方存在種族偏見，不喜歡她是非裔且擁有多處房產。

科南聲稱，郵局員工故意將部分郵件標記為無法投遞或退回寄件者，她的郵件也被標記，她本人及租戶因此未能收到帳單、藥品等重要郵件。在向郵政部門提交了數十份投訴無果之後，最終根據1946年「聯邦侵權賠償法」提起訴訟。

「聯邦侵權賠償法」是保障個人，當聯邦雇員疏失造成傷害或財損時，可向聯邦政府索償。

德州聯邦地區法院先前駁回科南，但第五巡迴法院判決勝訴，美國郵局於是再上訴至最高法院。郵局擔心一旦全案敗訴，將會面對大量提告引起訴訟潮，畢竟郵件丟失的情況非常普遍。

大法官 德州 郵政

