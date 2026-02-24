我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

華州挑戰禁忌 將開徵9.9%富豪稅

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓州民主黨籍州參議員派德森是富豪稅提案人。(美聯社)
華盛頓州民主黨籍州參議員派德森是富豪稅提案人。(美聯社)

華盛頓州是不徵收州所得稅的九州之一，科技大亨蓋茲(Bill Gates)、貝佐斯(Jeff Bezos)在此發跡。紐約時報23日分析，由於貧富差距擴大引起民怨，公共服務大幅縮減則引發居民憂慮，華州正在挑戰該州禁忌，準備開徵9.9%稅率的富豪稅(millionaires tax)。

多年來，華盛頓州不課所得稅一直吸引許多人前來定居，他們嚮往的是社會政策較為自由、擁有進步派文化氛圍的生活環境，卻同時享有更偏向保守州的稅制結構。不過開徵個人所得稅的禁忌將被打破，雖然目前對象僅限富人。

州參議會上周通過富豪稅提案，接下來州眾議會要在3月12日會期結束之前完成表決。如果通過立法，調整後總收入(adjusted gross income)每年超過100萬元的部分徵稅9.9%，估計每年為州政府創造37億元稅收，從2029年開始做為教育、醫療、公共服務等經費。

若以西岸幾州的標準來看，華州富豪稅措施算不上激進。

華州富豪稅稅率9.9%，跟俄勒岡州個人年收入12萬5000元以上、夫妻合併報稅年收入25萬元以上的所得稅稅率相同。加州所得稅最高稅率則為12.3%，適用門檻遠低於100萬元。

在東岸，麻州選民2022年投票通過，對超過100萬元的年收入開徵附加稅(surtax)，稅州用來資助學校與交通建設。

華州富豪稅適用對象約2萬個家庭，法案旨在解決選民對貧富差距擴大的挫折感，但又不至於嚇跑推動華州經濟成長的億萬富翁企業家。

富豪稅提案人、民主黨籍州參議員派德森(Jamie Pedersen)說：「我們不需要變成開曼群島，我們不需要變成避稅天堂。」他說：「若擁有穩定、平凡、累進的稅收制度，我們會過得很好。」

華州與加州有許多共同點：過去一個世代都由民主黨執政，華州最後一次總統大選投給共和黨是1984年，加州則是1988年，拜科技產業發達之賜，兩州都是全美億萬富豪最集中的地區之一。但華州面臨特殊的財政挑戰，稅制讓低收入民眾受到較大打擊。「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出，華州稅制對低收入者造成的沈重負擔，在全國僅次於佛州。

世報陪您半世紀

低收入 加州 民主黨

上一則

美國冰球隊冬奧奪雙金 川普邀請參加國情咨文演說

下一則

墨毒梟遭擊斃…觀光客直擊縱火焚車 美籲「就地避難」

延伸閱讀

豹紋吊帶衣+黑長直髮 加州3華女涉賣淫被捕

豹紋吊帶衣+黑長直髮 加州3華女涉賣淫被捕
蓋茲、貝佐斯發跡的華盛頓州挑戰藍州禁忌：開徵富豪稅

蓋茲、貝佐斯發跡的華盛頓州挑戰藍州禁忌：開徵富豪稅
住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%
Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

Crazylive Inc. 新春送現⾦好禮慶祝「 學美股出租」業務快速發展

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課