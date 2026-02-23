山羊巔峰搭冬奧話題 登周末票房冠軍

動畫片「山羊巔峰」由金州勇士隊NBA球星史蒂芬柯瑞監製配音，講述山羊個子矮小也能打籃球，搭上冬奧話題，全球累計票房已破1億。(美聯社)

本周末電影票房表現平淡，索尼 影業(Sony Pictures)的動畫片「山羊巔峰」(GOAT)首周末票房1700萬元，力壓華納兄弟(Warner Bros.)「咆哮山莊」(Wuthering Heights)的1420萬元。

「山羊巔峰」由效力金州勇士隊的NBA球星史蒂芬柯瑞 (Stephen Curry)監製配音，講述山羊個子矮小也能打籃球，搭上冬奧 話題，全球累計票房已破1億元。而「咆哮山莊」最大的海外市場仍是英國，光在英國賣座2250萬元。

其它新片首周末票房都低於1000萬元。包括票房第三的宗教主題續集「夢想心樂章2」(I Can Only Imagine 2)，獲得罕見的A+ CinemaScore評分。

「犯罪101」(Crime 101) 上映第2周票房下跌59%，僅獲580萬元，位列第4，製作成本據稱9000萬元。

「荒島囚生」(Send Help) 以450萬元票房位居第5。

「豪門殺人指南」(How to Make a Killing)以360萬元票房位居第6，由約翰帕頓福特(John Patton Ford)執導，但影評評價不佳，爛番茄新鮮度47%。

20世紀影業(20th Century Studios)發行的恐怖片「驚魂殺手」(Psycho Killer)表現更差，首映票房甚至跌出前10，在1110家影院上映票房160萬元。觀眾滿意度與影評一樣低迷。PostTrak統計，只有31%的購票者表示絕對會推薦。爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度為0%。

而巴茲魯曼(Baz Luhrmann)執導的沉浸式紀錄片「EPiC：貓王演唱會」(EPiC: Elvis Presley in Concert)，該片僅在325家影院有限的IMAX上映，就獲得330萬元的票房。2月27日將在全美上映。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出，「下周末有「驚聲尖叫7」(Scream 7)上映，票房應該會開始回溫。」