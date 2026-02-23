我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

賭城去年觀光客 銳減310萬人次

編譯王曉伯／綜合報導　
遊客在拉斯維加斯著名地標前留影。但由於經濟前景不明、物價過高，賭城的觀光客正在迅速流失中。(美聯社)
遊客在拉斯維加斯著名地標前留影。但由於經濟前景不明、物價過高，賭城的觀光客正在迅速流失中。(美聯社)

受經濟前景不明影響，消費者捏緊荷包，加上當地物價過高，賭城拉斯維加斯遊客人數銳減。專家指出，所謂一葉知秋，從拉斯維加斯的情況就可看出經濟下行，甚至陷入衰退的風險正在加重之中。

拉斯維加斯會展和觀光局(LVCVA)指出，2025年賭城觀光客減少約310萬人次，降幅達7.5%，這是自1970年有記錄以來，除新冠疫情期間外，該市遊客數量減少最多的一年。該機構並未依國內遊客和國際遊客細分遊客數量。與此同時，拉斯維加斯機場的旅客流量去年也減少6％。

哈利‧瑞達國際機場(Harry Reid International Airport)距離拉斯維加斯市中心只有5哩，每逢周五就可以看見拖著行李箱的人群、擁擠的叫車隊伍，這種熟悉的繁忙景象，仿佛又回到賭城當年鼎盛時期。但到了周一，一切又都打回原形，只剩小貓兩三隻，整座機場安靜無聲。

這種疲軟的情況不僅已反映在旅館房價、飛機班次與當地員工薪資上，同時也與聯準會的調查報告以及航空公司的業績相呼應：富人依然出手闊綽，但一般家庭已感受到經濟疲軟的影響，在消費上，尤其是娛樂支出上多所節制。

內華達大學商業與經濟研究中心主任伍茲(Andrew Woods)表示，由此可以知美國消費者正在預示美國經濟的走向。他表示，其他一些觀光熱門景點，例如夏威夷、奧蘭多的迪士尼樂園，遊客減少的情況都不若拉斯維加斯明顯，這主要是由於當地物價太高，使得精打細算的消費者卻步。當地一位導遊希爾曼(Michael Hillman)表示，「一瓶礦泉水要價10元，還有誰會來！」

美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)表示，去年第四季與全年營收和利潤均出現下滑。凱撒娛樂(Caesars Entertainment)也表示，去年全年利潤減少約20%，營收下降約5%。

政治上的不安也是造成觀光客不願前往拉斯維加斯的原因。來自瓜地馬拉的遊客洛伊薩(Fernanda Loiza)表示，一些遊客可能因為擔心 川普政府的移民政策而選擇不來。

世報陪您半世紀

觀光 賭城 迪士尼

上一則

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

延伸閱讀

「肺還沒準備好」 抒情歌手巴瑞曼尼洛取消多場演唱

「肺還沒準備好」 抒情歌手巴瑞曼尼洛取消多場演唱
涉非法生物實驗室華男 曾放言要擊敗美國侵略者

涉非法生物實驗室華男 曾放言要擊敗美國侵略者
為擊敗美國侵略者 華男在美多地設非法生物實驗室

為擊敗美國侵略者 華男在美多地設非法生物實驗室
加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘

加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
美國眾議員歐凱秀13日出席慕尼黑安全會議。路透

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

2026-02-16 08:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行