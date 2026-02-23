賭城去年觀光客 銳減310萬人次

遊客在拉斯維加斯著名地標前留影。但由於經濟前景不明、物價過高，賭城的觀光客正在迅速流失中。(美聯社)

受經濟前景不明影響，消費者捏緊荷包，加上當地物價過高，賭城 拉斯維加斯遊客人數銳減。專家指出，所謂一葉知秋，從拉斯維加斯的情況就可看出經濟下行，甚至陷入衰退的風險正在加重之中。

拉斯維加斯會展和觀光 局(LVCVA)指出，2025年賭城觀光客減少約310萬人次，降幅達7.5%，這是自1970年有記錄以來，除新冠疫情期間外，該市遊客數量減少最多的一年。該機構並未依國內遊客和國際遊客細分遊客數量。與此同時，拉斯維加斯機場的旅客流量去年也減少6％。

哈利‧瑞達國際機場(Harry Reid International Airport)距離拉斯維加斯市中心只有5哩，每逢周五就可以看見拖著行李箱的人群、擁擠的叫車隊伍，這種熟悉的繁忙景象，仿佛又回到賭城當年鼎盛時期。但到了周一，一切又都打回原形，只剩小貓兩三隻，整座機場安靜無聲。

這種疲軟的情況不僅已反映在旅館房價、飛機班次與當地員工薪資上，同時也與聯準會的調查報告以及航空公司的業績相呼應：富人依然出手闊綽，但一般家庭已感受到經濟疲軟的影響，在消費上，尤其是娛樂支出上多所節制。

內華達大學商業與經濟研究中心主任伍茲(Andrew Woods)表示，由此可以知美國消費者正在預示美國經濟的走向。他表示，其他一些觀光熱門景點，例如夏威夷、奧蘭多的迪士尼 樂園，遊客減少的情況都不若拉斯維加斯明顯，這主要是由於當地物價太高，使得精打細算的消費者卻步。當地一位導遊希爾曼(Michael Hillman)表示，「一瓶礦泉水要價10元，還有誰會來！」

美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)表示，去年第四季與全年營收和利潤均出現下滑。凱撒娛樂(Caesars Entertainment)也表示，去年全年利潤減少約20%，營收下降約5%。

政治上的不安也是造成觀光客不願前往拉斯維加斯的原因。來自瓜地馬拉的遊客洛伊薩(Fernanda Loiza)表示，一些遊客可能因為擔心 川普政府的移民政策而選擇不來。