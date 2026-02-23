手機直連衛星通訊零死角 飛機上、大海中都能用

我的頻道

記者馬瑞璿／綜合報導
行動通訊世界大會下周登場，手機直連衛星議題備受關注，今年也被喻為是手機直連衛星元年。圖為SpaceX創辦人馬斯克(右)在與時任美國電信公司T-Mobile執行長席佛特(左)宣布合作計畫時合影。(圖／T-Mobile提供)
行動通訊世界大會下周登場，手機直連衛星議題備受關注，今年也被喻為是手機直連衛星元年。圖為SpaceX創辦人馬斯克(右)在與時任美國電信公司T-Mobile執行長席佛特(左)宣布合作計畫時合影。(圖／T-Mobile提供)

全球手機直連衛星時代，今年正式進入新紀元。未來全球通訊不再有死角，不管民眾是身處高山上、或大海中，附近就算沒有任何一座基地台，只要抬頭能夠看到天空，就能夠使用這項通訊功能。隨著手機直連衛星服務陸續在北美、亞洲推行，愈來愈多服務也在各國展開，今年已被喻為是手機直連衛星元年。

2026行動通訊世界大會(MWC)3月2日將在西班牙巴塞隆納登場，今年展覽重點聚焦在人工智慧(AI)、低軌衛星兩大領域，且以手機直連衛星議題最受關注。

手機直連衛星服務已經喊了很多年，過去幾年，蘋果、華為也將衛星通訊功能放入手機產品，但多限於「衛星緊急求救」功能。

今年初日本阿蘇火山觀光直升機墜機意外。當時機上載著兩名台灣遊客，直升機失事後，就是靠著遊客身上的iPhone自動觸發撞擊偵測與報案功能，透過衛星發送緊急SOS訊號、GPS座標給救難單位，讓搜救行動第一時間快速啟動。

不過，今年以後，手機直連衛星服務，將變得不再一樣。隨著技術發展愈來愈成熟，手機直連衛星服務，將不再只能傳文字簡訊，也能夠進行語音通話、資料傳輸功能，未來在飛機上也能使用相關服務。

全球低軌衛星龍頭SpaceX從2024年起，就陸續與美國電信業者T-Mobile、日本電信業者KDDI合作，提供手機直連衛星，不過最初只提供文字訊息服務，去年開始已可使用簡單的GPS、天氣更新功能。

今年初，SpaceX與菲律賓電信業者環球電信合作，用戶只要使用4G LTE手機就可以直連衛星，使用簡訊、語音、數據等服務，對擁有7600多座島的島國菲律賓來說，通訊環境將更加便利。不只如此，包含美國電信商Verizon、日本電信商NTT DOCOMO與軟銀等，也會在今年開通手機直連衛星服務。

工研院產科國際所經理陳佳滎指出，手機直連衛星今年會有更多商用化服務推出市場。過往，語音傳輸需要較大頻寬，但現在透過AI語音編碼，只需要小頻寬就可以傳輸，且蘋果等業者也考慮在手機裡面使用第三方應用程式來與低軌衛星通話，相關服務陸續上線，今年可說是「手機直連衛星元年」。

今年ＭＷC也會展出AI新技術，不過，ＭＷC展出內容主要環繞在AI如何與基地台、通訊設備、衛星結合。

台經院資深產業分析師邱昰芳指出，「AI與電信網路架構的結合，能驅動、優化通訊環境，這關乎AI能否打開工廠、不同情境裡的應用。」這也是為何包含輝達在內的晶片廠，近期更關注AI RAN(無線網路生態系)發展的主因，電信設備與AI深度結合後，將使通訊設備裡的軟、硬體調控更智慧化，基地台運作更有效率，讓民眾有更好的通訊服務。

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

MWC 3月2日登場 SpaceX將與會 太空衛星競賽開打

台齊柏林衛星國際編號 66666諧音「大順」

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

