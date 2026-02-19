加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

我的頻道

編譯彭馨儀、陳韻涵／綜合報導
加州太浩湖以北山區18日發生大雪崩，造成八死一失蹤，六人獲救。（路透）
加州太浩湖以北山區18日發生大雪崩，造成八死一失蹤，六人獲救。（路透）

加州太浩湖以北山區發生近半世紀來最致命雪崩事故之一，內華達郡警長穆恩(Shannan Moon)18日表示，一支15人的野外滑雪團17日上午在北加州內華達山脈唐納峰(Donner Summit)附近遭遇大規模雪崩，目前已確認八人罹難、一人失蹤並推定死亡，另有六人獲救。當局已通知家屬，搜救任務改為遺體搜索行動。

綜合外電報導，這起雪崩事故在17日上午11時30分左右發生，內華達郡調度中心接獲911通報，指太浩國家森林(Tahoe National Forest)園區內、80號州際公路以北的城堡峰(Castle Peak)地區發生雪崩；該處距特拉基(Truckee)不遠，為冬季野外滑雪(backcountry)的熱門路線。

穆恩指出，雪崩範圍約「一個足球場大小」，在猛烈冬季風暴侵襲下，現場積雪鬆動、風力強勁，幾乎沒有反應時間。

這支為期三天的滑雪團由「黑鳥山嚮導」(Blackbird Mountain Guides)帶領，成員包含四名嚮導與11名滑雪客，另有一名成員在最後一刻退出。

事發時一行人正準備返回登山口，卻遭突然發生的雪崩掩埋。

內華達郡警局隊長格林(Russell Greene)轉述倖存者的說法表示，「有人看到雪崩，大喊『雪崩！』，接著很快就被掩埋」。

警方表示，八名罹難者的遺體距離很近，其中三人為嚮導；罹難的八人與推定死亡的一名失蹤者為七名女性與兩名男性，年齡介於30歲至55歲之間。

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，將近100名第一線救災人員徹夜投入搜尋。

搜救隊先以履帶式雪地車(snowcat)挺進至距離事發現場約二哩處，再改以滑雪方式接近，以免造成另一波崩塌。

救援行動在暴風雪與二次雪崩威脅下展開，穆恩表示，「極端天候已不足以形容」現場狀況，部分獲救者送醫治療，情況穩定，其中一人已出院。

倖存的六人包括一名嚮導，他們在等待救援的約六小時期間，利用裝備與帆布在青蛙湖(Frog Lake)附近搭建臨時避難棚，在冰點以下的極寒環境互相取暖，並透過緊急信標(beacons)與手機簡訊對外通報位置。

穆恩指出，這群人在等待救援期間，尋獲三名罹難同伴的遺體。

根據內華達山脈雪崩中心(Sierra Avalanche Center)資料顯示，自上周末以來，山區累積降雪達三呎至六呎，強風與低溫導致雪層結構極不穩定。

該中心17日清晨發布雪崩觀察(watch)公告，數小時後升級為警報(warning)，預測24小時至48小時內可能發生大規模雪崩，18日仍維持「高度危險」等級。穆恩表示，當局將檢視在重大風暴預警下仍決定出團的過程。

