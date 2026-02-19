全球侵權最嚴重…川普機場也要品牌化 家族企業搶註商標

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普家族過去一年大力推廣川普品牌，讓川普冠名在國外的摩天大樓、高爾夫度假村以及住宅開發案。圖為拉斯維加斯的川普國際酒店。(美聯社)
川普家族過去一年大力推廣川普品牌，讓川普冠名在國外的摩天大樓、高爾夫度假村以及住宅開發案。圖為拉斯維加斯的川普國際酒店。(美聯社)

川普集團(Trump Organization)家族企業「唐納德‧川普商標經營有限責任公司」(DTTM Operations LLC)已向美國專利商標局(US Patent and Trademark Office)申請以川普總統姓名為機場命名的商標權，包括靠近川普佛羅里達州居所附近的一座機場改名，但目前不打算收費。

美聯社17日報導，「唐納德‧川普商標經營有限責任公司」向專利局申請商標權的三個名稱為：「唐納德‧川普總統國際機場」(President Donald J. Trump International Airport)、「唐納德‧川普國際機場」(Donald J. Trump International Airport)以及川普全名縮寫的三個英文字母「DJT」。

川普集團在聲明中說，川普名號是「世界上遭到侵權最嚴重的商標」。

根據商標權申請書，川普集團要求機場以及與機場有關的數十種物件使用川普姓名的獨家權利，包括接駁巴士、雨傘、旅行袋、飛行裝等。

川普家族提出商標權申請的同時，佛州棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)改以川普命名的州法提案，在當地引起辯論。

川普集團說，申請機場命名商標權並不打算取得獲利，純粹是要防止「惡意份子」(bad actors)，因為川普名字是「世界上遭到侵權最嚴重的商標」。

聲明中說，川普及川普家人不會從機場更名當中獲得任何版稅、授權費或任何形式的財務報酬。美聯社報導，至於未來是否將對其他機場使用川普命名收費，川普集團並未回應。

報導指出，川普家族過去一年大力推廣川普品牌，讓川普冠名在杜拜、印度、沙烏地阿拉伯、越南的摩天大樓、高爾夫度假村以及住宅開發案。川普集團也讓川普冠名在電吉他、聖經、球鞋等產品銷售，這些投資事業都由「唐納德‧川普商標經營有限責任公司」負責。

美國總統通常在卸任多年之後或過世之後，名字才用來做為機場命名。柯林頓總統卸任後等了11年、雷根總統等了9年，福特總統則等了22年才成為機場名字，甘迺迪總統是在遇刺後一個月成為機場名字。

川普 越南 佛州

