曾與淫魔女友通信 洛杉磯奧運組委會主席獲准留任

快訊

編譯尤寶琪／綜合報導
捲入艾普斯坦醜聞案的2028洛杉磯夏季奧運主辦委員會主席華瑟曼。(美聯社)
2028年洛杉磯奧運(Los Angeles Olympics，LA28)的執行委員會在11日開會討論後，通過讓組織委員會主席華瑟曼(Casey Wasserman)留任，雖然他出現在近期公布的淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的政府文件中。

美聯社報導，華瑟曼並未被指控在與艾普斯坦的關係中有出現任何不當行為，但司法部公布的文件顯示，他曾在2003年與艾普斯坦的共犯及女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)互發打情罵悄的郵件；麥斯威爾被指控協助艾普斯坦招募並性侵受害者。

LA28表示，他們在一間外部律師事務所的協助，以及華瑟曼全程充分配合下，審查了華瑟曼與艾普斯坦和麥斯威爾之間的交往狀況。

「我們發現華瑟曼與艾普斯坦和斯威爾的關係，並未超出已公開紀錄的範圍，」執委會聲明表示，「執委會認為，根據這些事實，以及華瑟曼在過去十年中展現出的強大領導力，華瑟曼應該繼續領導LA28，並確保奧運安全成功舉辦。」

國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee，IOC)在上周拒絕向華瑟曼施加任何額外的公開壓力，未要求他辭職。

華瑟曼在他與麥斯威爾的郵件曝光後，隨即發表了道歉聲明，表示後悔與麥斯威爾間的通信：「這些通信發生在20多年前，遠在她駭人聽聞的罪行被揭露之前。」

華瑟曼曾表示，他與妻子蘿拉(Laura)在2002年應柯林頓基金會(Clinton Foundation)邀請，搭乘艾普斯坦的私人飛機前往非洲參加人道援助任務。

「那是他與艾普斯坦唯一的一次接觸，」執委會表示，「此後不久，他就與麥斯威爾交換了那些公開的電子郵件。」

這些通信的挑逗對話包括華瑟曼對麥斯威爾說：「我一直都在想妳。我要怎麼做才能看到妳穿著緊身皮衣呢？」

華瑟曼的體育行銷與經紀公司在艾普斯坦文件公開後，持續流失客戶；洛杉磯市議會與郡議會(board of supervisors)則是有部分成員出面呼籲，華瑟曼辭去LA28相關的職務。

