世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

記者戴慈慧
世界日報社長張宗智認為，在變動的時代下，新聞倫理是無可取代的核心價值。(特約記者許振輝／攝影)
世界日報社長張宗智認為，在變動的時代下，新聞倫理是無可取代的核心價值。(特約記者許振輝／攝影)

「『世界日報』走過50年，剛好參與了美國建國歷史的五分之一；而我來到紐約，也正好十年，同樣參與了這50年的五分之一。」世界日報社長張宗智用這樣的方式，回顧自己與報社的交會。

對他而言，來到「世界日報」並非原本的人生規畫。2000年被派駐美國華盛頓、在首都擔任特派員十年後，他返回台灣工作六年，本以為不會再回到美國。直到接下「世界日報」的工作，才再次踏上紐約這座城市。

「我以為自己很熟悉美國，但真正進入紐約、直接接觸編務後，才發現這個國家遠比我想像得大。」他形容，如果華府是世界的政治中心，紐約則是所有事情的中心；而這十年，也成了他人生中極為重要的一段歷程。

長年以來，張宗智始終將自己視為新聞工作者。即便三年前接下社長一職，他坦言，最不習慣的仍是「經營」這件事。

當了一輩子的新聞人，曾駐足台美兩地政治中心，但坐進社長辦公室後，角色意味著必須面對柴米油鹽、營運壓力與人事協調。許多原本在理念層面看似可行的想法，真正執行時，卻是截然不同的風景。

世界日報社長張宗智認為，在變動的時代下，新聞倫理是無可取代的核心價值。 (特約記者許振輝／攝影)

社長真心話 推動新方向

他形容自己的工作方法是「逢山開路，遇水架橋」。在組織中推動新方向，必然伴隨不同意見與拉鋸，關鍵在於耐心溝通、理解他人立場，同時在確信方向正確時，仍要有勇氣執行。

「做成了，是大家的功勞；做錯了，做決定的人就要負責。」這樣的原則，也逐漸成為他領導與自我要求的一部分。

「世界日報」自1976年在紐約與舊金山同步創刊，從草創階段便面臨重重挑戰，卻也在短時間內站穩腳步，證明創辦人對僑社需求的判斷。

張宗智回顧，真正讓他深刻感受到媒體責任的，是2001年的911事件。

當世貿大樓遭恐怖攻擊、整個紐約陷入癱瘓時，「世界日報」仍設法將報紙送進華埠與災區現場。他指出，無論是早年以紙本為主，或如今透過多元平台傳遞資訊，核心始終未變——在必要的時間與地點，提供核實、正確的訊息。

兩震撼教育 大選與疫情

談到任內最具衝擊性的時刻，張宗智點名2016年美國總統大選與2020年新冠疫情。

川普意外當選，不僅顛覆政治預期，也迫使媒體重新反省，是否真正理解社區與選民的需求。「我們以為看見了一切，卻可能忽略了多數人的真實感受。」他指出，新聞角度本身即可能帶有偏見，媒體必須時刻警惕。

而疫情則是另一場極端考驗。2020年初的紐約成為全球疫情最嚴重的城市之一，在封城與恐慌之下，「世界日報」的第一線同仁仍冒著風險走進醫院、殯儀館與社區，將資訊帶回讀者面前。這也延續了聯合報系創辦人王惕吾「報紙不能一天不出」的堅持——50年來，「世界日報」從未停刊。

面對媒體生態劇變，張宗智直言，數位轉型是報社過去十年最艱鉅、也最關鍵的工程之一。

他回憶，早期的「世界新聞網」僅是將紙本內容上網，缺乏即時更新，甚至由業務部主導，對編輯出身的他而言「不可思議」。

2017年起，數位內容正式回歸編輯部。儘管人力有限，他仍設法建立跨時區的運作模式，結合台北與紐約團隊，逐步讓新聞網具備即時新聞、深度報導與專題策畫的能力。

「就像在沙漠裡先養出一朵花。」他形容，資源有限，但方向必須正確。

2020年新冠疫情改變全世界，世界日報和世界新聞網製作疫情相關專題，探討華人面臨的各種挑戰。

2016年11月，川普首度當選總統，當時未料他八年後再度當選，二度入主白宮；圖為世報次日的頭版。

要做好新聞、做對內容

展望未來，張宗智坦言，經營壓力讓他只能「一年一年，甚至一個月一個月地過」。

他以四根支柱作為「世界日報」的方向：民主自由、數位社群、美國心與華人情懷。「把新聞做好、把內容做對」，在假訊息氾濫的時代，反而成了最重要、也最困難的使命。

對年輕世代的媒體人，他的建議簡單而直接：保持好奇心，更要紮實基本功。新技術帶來便利，但文字、查證與新聞倫理仍是無可取代的核心。「你可以用最先進的工具，但最後，新聞還是要站得住腳。」

在快速變動的媒體環境中，張宗智與「世界日報」走過的這一段「五分之一」，不只是時間的切片，也是一種對新聞價值的長期選擇。

世界日報 疫情 美國總統大選

