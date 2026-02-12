「戀愛時代」走紅 48歲范德比克大腸癌離世

我的頻道

編譯中心／綜合報導
千禧世代的青春偶像演員詹姆斯范德比克，因病離世，享年48歲。(美聯社)
以主演青春成長劇走紅的偶像級演員詹姆斯范德比克(James Van Der Beek)不幸離世，享年48歲；他因在「戀愛時代」(Dawson's Creek)影集中飾演主角而聲名鵲起。

美聯社報導，范德比克的家人11日在Instagram上發布聲明稱，「我們深愛的詹姆斯·范德比克今晨安詳離世。他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，我們有太多話要說。這些日子終將到來。」聲明寫道，「此刻我們懇請給予我們這位寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位父親哀悼的丈夫、兒子。」「他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，有太多值得分享的故事。這些時刻終將到來。此刻我們懇請給予寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位慈愛的丈夫、父親、兒子、兄弟和摯友。」

范德比克曾於2024年透露自己正在接受末期大腸癌治療。

20歲棄學從演的范德比克還曾主演過電影「主力難當」(varsity blues)，以及在電視劇「CSI：網路犯罪現場」中飾演聯邦調查局特工伊萊賈·蒙多；但他的名字永遠與1998至2003年在華納兄弟電視網(WB TV  Network)連播六季的「戀愛時代」緊密相連。

該劇講述一群高中好友在探索愛情、建立真摯情誼與人生定位的成長歷程。當時年僅20歲的范德比克飾演15歲的道森·利里，懷抱成為史蒂芬·史匹柏級大導演的夢想。

WB電視台因「戀愛時代」一劇，搭配憂鬱的主題曲「我不想等待」(I Don't Want To Wait)，確立了青少年與年輕族群避風港的地位。觀眾對劇中極具表現力的對白與坦率的性話題深有共鳴。該劇更讓范德比克、喬舒亞傑克森(Joshua Jackson)、凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)與蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams)成為家喻戶曉的名字。

