淫魔檔案6涉案富翁權貴身分曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列

現年88歲的威斯納是著名內衣品牌「維多利亞的秘密」的創辦人，他被點名是已故「淫魔」艾普斯坦檔案中，身分獲保密但可能涉嫌犯罪的權貴富翁之一。(美聯社)

民主黨加州聯邦眾議員 羅康納(Ro Khanna)10日在議場發言時，公開點名已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案當中，獲得身分保密但可能涉嫌犯罪的六名權貴富翁。六人當中除了有零售業富豪威斯納(Leslie Wexner)、阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)之外，另外四人努奧拉(Salvatore Nuara)、麥克拉德茲(Zurab Mikeladze)、李歐諾夫(Leonic Leonov)、和卡布托(Nicola Caputo)具體背景仍不清楚，四人的名字並沒有出現在司法部 其他文件裡。

根據憲法「演說與辯論條款」(Speech and Debate Clause)規定，國會議員在議場發言享有言論免責權保護，不會面臨刑事或民事官司訴訟。

羅康納與共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)9日共同前往司法部辦公室，調閱姓名沒有經過塗黑處理的艾普斯坦檔案。司法部對艾普斯坦檔案提及人名的塗黑處理方式引發爭議，因為性侵受害者的姓名沒有隱藏，與艾普斯坦傳送淫穢簡訊的人士，身分則因塗黑處理而獲得保密。

要求司法部全面公開艾普斯坦所有檔案的「艾普斯坦文件透明法」(Epstein Files Transparency Act)，是由羅康納與馬西共同發動。羅康納與馬西接受媒體詢問時說，在司法部調閱艾普斯坦檔案的兩小時裡，看到六個有權有勢男士的姓名，而且這些人極可能涉嫌犯罪。

淫魔艾普斯坦檔案的塗黑處理方式引發爭議，因為性侵受害者的姓名未隱藏，而與艾普斯坦傳送淫穢簡訊的權貴人士，反因塗黑處理而未被揭發。(歐新社)

羅康納說：「我的問題是，為什麼我跟馬西必須親自跑到司法部，才能讓這六人的身分公諸於世？如果我們兩小時就發現被他們隱藏的六個人，試想在那300萬份檔案裡，他們到底隱瞞多少人？」

88歲的威斯納是內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人，擁有清潔保養用品連鎖店Bath & Body Works等零售企業。

71歲的蘇拉耶姆是杜拜環球港務集團(DP World)執行長。