X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…

編譯彭馨儀／綜合報導
X平台推出百萬元徵文大賽，NBC指出，得獎名單多是右翼網紅，以及匿名帳號，翻開這些人過去的貼文充滿種族歧視與極端意識席太，立場與馬斯克如出一轍。(路透)
X平台推出百萬元徵文大賽,NBC指出,得獎名單多是右翼網紅,以及匿名帳號,翻開這些人過去的貼文充滿種族歧視與極端意識席太,立場與馬斯克如出一轍。(路透)

馬斯克(Elon Musk)旗下的社群媒體X平台推出百萬元徵文大賽，規定內容不得涉及政治或宗教。但國家廣播公司(NBC)報導，得獎名單多是右翼網紅，以及匿名帳號，翻開這些人過去的貼文充滿種族歧視與極端意識形態，立場與馬斯克如出一轍。

100萬元首獎頒給了帳號Beaver的X用戶，他寫了一篇標題為「德勤：一個價值740億元的癌症在美國蔓延」(Deloitte, a $74 billion cancer metastasized across America)的文章，接發現政府與德勤會計事務所(Deloitte Touche Tohmatsu，又稱勤業眾信)在20年內簽訂了400億元合約，卻造成340億的損失；而狗狗幣至少終止了127份與德勤的合約。Beaver的瀏覽量有4500萬，貼文有種族主義也有極端言論。

他曾發文，「我認為美國已準備好迎接一種膚色的白人，讓我們把那些索馬利亞人送回去。」也寫過，「我們已經盡力嘗試多元文化主義，但它行不通。不再有白人負罪感。」去年12月，馬斯克也發文就表達類似「有感」觀點。

50萬元的二獎頒給KobeissiLetter寫的一篇分析川普關稅策略的文章。他至少與馬斯克有11次公開互動，最早可追溯至2023年。

幾名網紅都拿到10萬元的榮譽獎，有阿西杜(Kaizen Asiedu)的「奴隸制不是白人發明的，是西方終結了它」，馬斯克曾在1月24日按讚回應「沒錯。」

去年8月，阿西杜也曾發布「白人並沒有發明奴隸制」的影片，馬斯克當時回覆「這是歷史事實。」

另外，尼克雪莉(Nick Shirley)因聲稱明尼蘇達州索馬利人經營的照護中心存在欺詐行為的影片而走紅。他寫說「我是如何揭露欺詐、終結州長沃爾茲(Tim Walz)並證明主流媒體(MSM)已死」。

馬斯克多次提到雪莉的影片，還回覆，「順便說一句，這種情況很常見。」

創投家沃爾夫(Josh Wolfe)寫的文章「北極煙幕」(The Arctic Smokescreen)，解釋川普收購格陵蘭的策略，也獲得10萬元榮譽獎，而馬斯克就是川普收購格陵蘭計畫支持者之一。

沃爾夫此前也曾發文支持馬斯克，回應紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)發布影片稱馬斯克愚蠢。

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48

