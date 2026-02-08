歧視歐巴馬視頻雖撤 川普「喜歡開頭，沒看結尾」拒道歉

針對轉發涉及種族歧視的影片，川普6日飛回佛州度週末時，空軍一號上回應記者說，「我沒有犯錯。」(美聯社)

川普 總統在社交平台Truth Social轉發種族歧視影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴，引發跨黨派強烈譴責及要求道歉，儘管隨後刪除影片，但川普仍堅持自己沒有犯錯，拒不道歉。

綜合美聯社等報導，影片發出後引發全國譁然，部分共和黨 國會議員呼籲川普道歉，也有私下與白宮 聯繫表達關切。但川普6日在空軍一號上回應記者說，「我沒有犯錯。我的意思是我每天會看很多東西，成千上萬的內容。」

他辯解說「喜歡(影片)開頭，看了之後就轉發了，但沒看過結尾」。當記者問及是否譴責影片中的種族主義內容時，川普回答「當然譴責」。

川普並將責任推給白宮人員，指是他們誤發影片。

值得留意的是，這段視頻引發的譴責聲浪，不僅來自民主黨，共和黨內部的批評聲音亦相當罕見，過去共和黨人對川普的一些爭議性言論通常是保持緘默，不想觸怒，但這次卻迅速譴責，反應之快前所未見。

而且影片刪除後，不僅未能平息黨內眾怒，反挑起更多共和黨人反對及譴責。

共和黨內唯一的非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡州)舉參院軍事委員會主席威克(Roger Wicker，密西西比州)率先提出譴責後，阿拉巴馬州的聯邦參議員布里特(Katie Britt)直指，這種內容從一開始就不應發布，因為不符合美國價值觀；內布拉斯加州的參議員里基茨(Pete Ricketts)也指白宮的解釋前後不一，應像任何人犯錯時一樣公開道歉。

自川普去年重返白宮以來，共和黨人在與川普意見相左時一直小心翼翼，通常只敢私下表達擔憂，以免觸怒聖顏。今年不少人要角逐國會議席，他們擔心受這次事件影響，令支持度及與黑人選民的關係受損，因此不得不發聲；一段種族主義影片改變了共和黨內局面。