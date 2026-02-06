比特幣凜冬又至 克魯曼：3理由這次難回春了

我的頻道

編譯湯淑君／綜合報導
比特幣跌破7萬美元大關。（路透）

比特幣自2009年推出以來，行情屢仆屢起，近幾個月來走勢一蹶不振，5日甚至跌破7萬美元大關，陷入又一波「凜冬」，還會像往年那般，逐漸蓄積反彈能量，待日後再度飛越新高峰嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼5日撰文說，幣圈這個冬天是否只是暫時性的，難以逆料。他指出，加密幣價格難以分析，無法與基本面比較，因為根本就沒有基本面可言，純粹靠「氛圍」驅動價格。

話雖如此，克魯曼舉出三個理由，說明加密幣這個寒冬或許與往年不同。

一，比特幣(乃至其他加密幣)長久來靠粉絲狂熱崇拜支撐。價格一跌，信眾就奮勇加碼買進。但最近囤幣公司如Strategy和BitMine已躍為市場大咖，用發行股票和債券所得買進加密幣。投資人對Strategy股票的信心，是否與昔日對比特幣的信仰一樣堅貞？克魯曼持懷疑態度。也就是說，光憑信仰，不再能為比特幣價格築起堅固的地板。

二，比特幣號稱是「數位黃金」，在世局嚴峻時刻作為資金安全避風港。假如比特幣真能發揮這種避險功能，那麼價值高漲或許有理。然而，過去幾個月來，世事紛亂，不確定性瀰漫，在「貶值交易」大行其道之時，投資人爭先恐後買來規避美元貶值風險的資產不是比特幣，而是黃金，投資人對這所謂的「數位黃金」反而加速拋售。這顯示比特幣已變得像投機色彩濃烈的科技股，而不是安全資產。

三，比特幣已淪為一種「政治資產」。2024年，加密產業花大錢助川普當選，此後花更多錢圖利川普與其家族。這些投資已收到回報，其中一些回報以總統特赦形式呈現。去年11月富比世雜誌一篇報導標題是「川普的幣圈朋黨：送錢給總統，可輕鬆開溜」。

財務回報也非常壯觀：川普2.0政府推行對幣圈友善的政策，並營造美國政府將積極推廣加密資產的氛圍，比特幣和其他加密幣價格於是狂飆，加密幣成為名副其實的「川普交易」。

如今，那一波漲幅幾乎全化為烏有。比特幣在2024年總統大選前交易價格約6萬9000美元，後來飆上將近12萬5000美元觸頂，但5日最新報價重挫6.6%至6萬9848.52美元，跌破7萬美元大關。行情逆轉有多大程度反映川普支持率陡降，以及懷疑他能否兌現對幣圈好友的政策承諾？不得而知，但可確定這些顧慮是原因之一。幣圈也不太可能重拾數月前那麼強大的政治影響力。

應擔心新的加密幣凜冬來臨嗎？克魯曼認為，加密幣價格若是注定會崩跌，現在跌最好；比起加密產業變得大到不能倒、或政治勢力強到不能倒時崩盤，影響較輕微。

