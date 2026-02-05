新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
加州州長紐森在即將發行的新書中，首度揭露2002年他34歲時，協助母親安樂死的往事。(美聯社)
被視為民主黨總統潛在候選人之一的加州州長紐森(Gavin Newsom)，新作「匆匆青年：一段發現之旅」(Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery)將在24日發行。紐森在書中罕見揭露2002年他34歲時，時年55歲罹癌母親決定透過醫療協助自殺並要求他陪在身側的往事。紐森本周接受華盛頓郵報訪問，進一步談到自己直面母親離世的悲痛悔恨與複雜感受。

華郵報導，紐森陪伴母親臨終這段往事，是他新書最動人篇章之一；但如果紐森參選，這段往事也很可能引發爭議。因為2002年安樂死在加州仍屬非法，要等到2015年加州通過「終結生命選擇法案」(End of Life Option Act)，才將安樂死合法化。

紐森2019年就任州長兩年後，簽署了第二項法案，將藥物誘導自殺等待期從15天縮短至48小時，並取消在安樂死結束時簽署正式書面意願聲明的要求。去年紐森簽署第三項法案，取消2015年法案落日條款，讓安樂死在加州無限期合法化。

根據「尊嚴死」(Death with Dignity)倡議組織，今日全國只有12個州和哥倫比亞特區已將安樂死合法，其他各州仍屬非法。

紐森在聖地牙哥受訪表示，2002年他和妹妹遵照母親遺願，在母親選擇安樂死的那天，來到她位於太平洋高地(Pacific Heights)的病床邊。他說，他雖然希望母親的痛苦能夠結束，但他也花了許多年，才原諒母親提出希望他在她生命終結時陪在身側的要求。

在講述這段故事時，紐森眼眶濕潤、一度哽咽地說：「她過世後，我又陪她坐了20分鐘。我把頭枕在她的腹部，哭著等待她再次呼吸。」

紐森表示，「有許多年，我恨她要我陪她走向生命終結。我很想說那是段美好的經歷，但那真的很可怕。」儘管有著痛苦的回憶，但紐森仍認為，安樂死應在全國合法化，人們應該「擁有自主決定的自由」。他表示，他與母親的親身經歷，讓他更加堅定支持這項法案。

