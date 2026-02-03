5300艾普斯坦檔案 提及川普3.8萬次 2000年代初期是朋友

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
從司法部公布的艾普斯坦檔案中，有許多與川普有關的資料。圖為抗議者模擬稍早被爆出疑似川普寫給艾普斯坦的生日賀卡，但川普否認。（歐新社）
美國司法部上月30日公布新一批約300萬頁的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，這些文件充斥著川普的名字，儘管他一再淡化他曾是艾普斯坦在2000年代初期的密友。紐約時報分析指出，在電郵、政府文件、影片、其他紀錄中，超過5300個檔案逾3萬8000次提及川普、其妻子、佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，以及其他相關詞語與片語。

紐時報導，這些文件中沒有任何川普和艾普斯坦之間的直接通信紀錄，許多提及川普的內容都是新聞報導和其他公開資料，這些資料曾出現在艾普斯坦的電郵中。有少數文件可以追溯到2000年代初期，當時兩人還是朋友。

一些新檔案其實是司法部或眾院監督委員會(House Oversight Committee)去年年底釋出文件的重複版本。這些檔案顯示，即使在川普與艾普斯坦的關係早已結束後，艾普斯坦仍高度關注川普，包括試圖將川普成功踏入政界轉化為自己的籌碼。

一封電郵顯示，艾普斯坦2011年曾考慮是否要重新聯絡川普，這封寄給一名私家偵探的電郵中寫道，他想就吉佛瑞(Virginia Giuffre)一事與川普談談。吉佛瑞是艾普斯坦最知名的受害者之一，她聲稱自己在海湖莊園工作時被引誘進入艾普斯坦的圈套，於2025年自殺身亡。

部分文件來自聯調局(FBI)，其中十幾則線索是透過FBI的「國家威脅行動中心」(National Threat Operations Center)提交，有些線索指控川普與艾普斯坦涉及性侵行為，FBI官員去年夏天將這些線索彙整成一份摘要，該摘要包含在30日釋出的檔案中，但摘要並未提供佐證資料，其中一份2019年9月的訪談手寫筆記(約為艾普斯坦身亡一個月後)，記載一名受害者回憶她曾被載往海湖莊園與川普會面，當時艾普斯坦對川普說：「這個不錯吧？」但筆記並未暗示川普有任何不當行為。

白宮發言人拒絕評論文件，只引用川普31日的說法：這些檔案「為我洗清了不法行為的嫌疑」。

新公布的檔案裡，電子郵件提及川普與艾普斯坦的私人飛機。（路透）
