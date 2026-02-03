賓州、紐約2土撥鼠同聲預測：春天6周後才會來

我的頻道

記者胡聲橋、編譯宋陵蘭／綜合報導
賓州著名的土撥鼠菲爾於2日預測，冬天還會持續六周。(美聯社)
雖然天寒地凍，格外嚴寒，大家都盼望冬天趕快結束，但賓州著名的土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)在2日舉行的土撥鼠日(Groundhog Day)預測春天何時到來的活動，看到了自己的影子，這意味著冬天還會持續六周。在紐約市史泰登島動物園同日為土撥鼠查克(Chuck)舉行的類似活動中，也預測冬天還會持續六周。這兩位「預言家」難得在今年意見一致。

每年的土撥鼠日定於2月2日。今年「土撥鼠日」(Groundhog Day)當天，成千上萬民眾聚集賓州小鎮普克蘇托尼(Punxsutawney)附近「火雞丘」(Gobbler's Knob)，圍觀菲爾預測天氣。

菲爾預測天氣的活動由「普克蘇托尼土撥鼠俱樂部」(Punxsutawney Groundhog Club)主辦，先敲敲菲爾的洞穴三次，然後把牠拉出來，由主席鄧克爾(Tom Dunkel)用手杖與菲爾用「土撥鼠語」(Groundhog-ese)經過一番溝通後，由菲爾挑選捲軸。

賓州著名的土撥鼠菲爾2日預測，冬天還會持續六周。(美聯社)
隨後主辦人員宣讀卷軸內容：「今天是土撥鼠日，也許生命仍在反覆循環，但我想念我的洞穴、想念我的小窩，所以我要回去了，這裡有陰影，所以今年冬天還有六周，請準備好。」

紐約史泰登動物園的活動中，土撥鼠查克從十開始的倒計時結束後，慢慢從舒適的人造洞穴中探出身來，它在自己的領地內轉了約兩分鐘，終於看到了自己的影子。隨後，動物園代表宣布，冬天至少還會持續一段時間。

「我們會一起度過難關的」，儀式主持人、史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)安慰大家說，「春天即將到來」。

因為今年冬天極冷天氣持續時間長，人們更對土撥鼠的預測充滿了期待。今年兩地預言家土撥鼠都意見一致：再等一下，春天才會現身。

史島著名的土撥鼠查克預言冬天還會持續六周。圖為2024年時預測的照片。(美聯社)
福斯新聞(FOX 5 NY)2日引述氣象專家指出，今年的春天不會提早到來，由於極地渦旋的影響，北極寒流可能繼續影響美國東部地區，預計嚴寒天氣將持續「至少至2月中旬」。他認為3月氣溫可能會回升至正常水平。

根據傳說，如果土撥鼠看不到自己的影子，春天就會提早到來；如果它看到了影子，冬天還會持續六周。2025年，查克預測春天會提早到來，而菲爾預測冬天會再持續六周，兩位「預言家」意見相左。 今年意見一致，

土撥鼠與歐洲古老的農耕傳統有千絲萬縷的關係。在古代歐洲，人們通常用刺猬預測春天。德國人移居美洲大陸後，發現很難找到野生的刺猬，不過他們發現北美大陸有很多土撥鼠，於是開始用土撥鼠代替刺猬來預測天氣。

賓州 紐約市 史泰登島

