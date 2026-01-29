明州民主黨眾議員遭不明液體襲擊 川普：她可能是自己噴的

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(左)27日晚間在一場活動上，遭男子卡茲米爾札克(右)噴灑帶有刺鼻氣味的液體。(路透)
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(左)27日晚間在一場活動上，遭男子卡茲米爾札克(右)噴灑帶有刺鼻氣味的液體。(路透)

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)27日晚間在明尼阿波利斯的一場活動上，遭一名男子噴灑帶有刺鼻氣味的液體；現場警員立即將男子制伏，控以三級襲擊罪。據悉施襲男子是忠實川普支持者，而川普總統反而質疑事件是歐瑪「自導自演」。

攻擊聯邦眾議員歐瑪的男子隨即遭警察制伏，並被控以三級襲擊罪。(美聯社)
攻擊聯邦眾議員歐瑪的男子隨即遭警察制伏，並被控以三級襲擊罪。(美聯社)

美聯社報導，被捕男子是現年55歲的卡茲米爾扎克(Anthony Kazmierczak)，有多起犯罪前科，1989年因重罪盜竊汽車被定罪，還曾多次酒後駕車，收過無數交通罰單，兩次申請破產。

歐瑪的選區涵蓋明尼阿波利斯部分地區，27日晚上在選區舉行里民大會，討論移民暨海關執法局(ICE)在當地的行動及造成死亡。她已多次嚴厲指責ICE，倡議廢除ICE，甚至要國土安全部部長諾姆辭職，否則將發動彈劾；歐瑪一直是川普經常點名攻擊的對象。

警方發言人28日交代事件過程，指卡茲米爾扎克當時持著一支注射器，走向講台朝歐瑪噴灑液體，在場警員馬上將他制服，其掉落注射器，照片顯示內有淺棕色液體，當局目前尚未說明液體成分。

現場有大約100人，有人向美聯社說會場裡瀰漫強烈的醋酸味，但並未有人出現明顯的不適反應。

卡茲米爾扎克被帶走後，歐瑪繼續發言約25分鐘，聲稱自己不會被嚇倒。離開時她說會接受醫療團隊的檢查。

截至28日上午，卡茲米爾札克尚未被正式起訴，但警方表示會控告他三級襲擊罪。據悉他是忠實支持者，自稱是網路工程師，經常在網上及社媒發文，支持川普及大力攻擊前總統拜登的言論。

一名鄰居告訴紐約郵報，卡茲米爾扎克事前曾說要去參加歐瑪的里民大會，但「我可能會被逮捕。」

網媒國會山莊報(The Hill) 報導，川普28日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時說，歐瑪是個騙子，同時暗示事件是她「自導自演」，「以我對她的了解，她很可能是自己噴灑的。」

