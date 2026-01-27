南卡老夫婦家中遇害 19歲外孫被捕

南卡州鄉村小鎮的一對退休老夫婦在家中遇害，警方經調查後逮捕死者的19歲外孫瓊斯。(奧康尼郡局照片)

南卡 州北部一個鄉村小鎮本月發生兇案，一對退休 老夫婦在家中遇害，警方經調查後逮捕死者的19歲外孫，控以2項謀殺罪及2項持有武器罪，事件令這個小鎮大為震驚。

福斯新聞報導，案發地點是北卡 州北部的西敏鎮(Westminster)，死者是76歲的拉瑞‧摩爾(LarryMoore)及他的75歲妻子桑德拉(Sandra Moore)。

事件的揭發是兩人的家人連日來未能跟他們聯絡，擔心發生意外於是報警。警方15日接報派員到兩人家中調查時，赫然發現這對老夫婦伏屍屋內。經所屬奧康尼郡(Oconee County)法醫辦公室翌屍檢後，證實拉瑞是死於多處刀傷，桑德拉則遭人勒頸窒息，因此結論是他們死於謀殺。

警方在調查後，上周五(23日)逮捕了死者夫婦的19歲外孫瓊斯(Levi Kevin Jones)。根據逮捕令，瓊斯涉嫌用利刀多次刺向外祖父的身體及頸部，之後勒死外祖母。

他現已被控2項謀殺及2項持有武器罪，目前仍遭拘留等候提堂。警方沒有說明他的行兇動機，他在被捕前沒有犯罪前科。

報導指出，摩爾夫婦居住在西敏鎮已有數十年，曾經是當地一家魚餐廳Moore&MooreFishCamp的老闆，餐廳在當地社區頗有名氣，兩人經營餐廳數十年後直到退休。

除了經營餐廳，這對老夫婦也活躍於當地的基督教加略山教會(Calvary Church)，經常參加教會活動，為當地居民所熟識，因此對於兩人遇害，居民都大為震驚。

其中一個教會成員布魯克斯(Stacy Brooks)向媒體表示，每次去教堂總會看到摩爾夫婦，他們都是虔誠的信徒，這起謀殺案令小鎮的居民難以接受，認為失去一對好朋友。她又說，「這是一個關係緊密的社區，這種事情並不常見，尤其是涉及死者的外孫」。

摩爾的女婿凱文・瓊斯(Kevin Jones)表示，「整個家庭都陷入極度悲痛之中。」他在臉書上寫道：「為什麼會有人傷害這兩位如此寶貴的人，實在令人難以想像。我的岳母和岳父是上帝所創造過最寶貴的人。我們的心徹底碎了。」