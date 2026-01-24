全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達-45℃

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
喬治亞州運輸部的高速公路標示23日提醒駕駛注意，亞特蘭大地區正為即將到來的強烈冬季風暴影響做準備。(歐新社)
喬治亞州運輸部的高速公路標示23日提醒駕駛注意，亞特蘭大地區正為即將到來的強烈冬季風暴影響做準備。(歐新社)

美國正面臨一場強烈的冬季風暴來襲，從新墨西哥州一路延伸至南、北卡羅來納州，數百萬名民眾嚴陣以待，並於23日趕在最後一刻湧入雜貨店與五金行，補齊日常與應急所需物資，準備迎接一場由冰凍、大雪與極端低溫交織而成、可能帶來災難性影響的冰風暴。

美聯社與紐約時報報導，這場風暴於23日在洛磯山脈形成，預計將持續整個周末並持續向東推進，於25日抵達美國東岸。約占美國一半人口、超過1.7億人，正處於大雪與致災性冰凍的影響路徑上，預料將遭遇大雪以及多種冬季降水，包括凍雨與冰珠。華府、費城、紐約市與波士頓等大城市的降雪量，可能高到足以使交通運作極為困難，甚至幾近癱瘓。

氣象單位發布的警報範圍，從西部的亞利桑那州與蒙大拿州，一路延伸至東部的卡羅來納州與緬因州。從德州到麻州，多位州長已宣布進入緊急狀態，以調度額外資金並部署國民兵備戰，同時警告居民，隨著風暴橫掃全美，道路恐遭冰雪覆蓋，呼籲民眾在23日至25日期間避免外出駕車。

這場風暴預計將率先為新墨西哥州與科羅拉多州帶來降雪，接著於24日影響德州、奧克拉荷馬州與堪薩斯州，帶來冰珠、凍雨與大雪交織的天氣，並於當晚抵達喬治亞州以及南、北卡羅來納州，之後在25日推進至大西洋中部各州與美國東北部。

氣象預報指出，風暴屆時可能進一步增強，新英格蘭部分地區的降雪量可能超過60公分；此外，美國北部平原部分地區的體感溫度（windchill value）預計將降至華氏零下50度，相當於攝氏零下45.6度，明尼蘇達州北部與北達科他州部分地區恐出現這類極端低溫。

交通網絡在風暴正式來臨前便已開始關閉。美鐵基於保護鐵路設備以及乘客與工作人員安全的考量，已於23日至25日期間，完全或部分取消橫跨東岸、中西部與南部的75班以上列車。航空公司也提前取消航班，根據航班追蹤網站 FlightAware 的數據，24日至25日期間，美國已有超過1600架次航班取消。

新墨西哥州 北卡羅來納州 德州

