我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

要工作才能領糧食券 新規2/1上路 符豁免者要提申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
糧食劵2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)
糧食劵2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州庫克郡衛生官員警告，若未來數月內將有數十萬名居民失去全美規模最大的低收入家庭食品補助計畫之一，恐對公共健康造成連鎖衝擊。符合特定條件者可申請豁免，官方提醒民眾須於2月1日前主動提出豁免申請。

伊州官員指出，因聯邦新增工作要求，估計至5月1日，約有40萬名伊州居民可能失去「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)資格。目前全州約有近200萬人參與該計畫。相關政策變動源自川普總統去年夏天獲國會通過的稅收與支出方案。

根據規定，未符合工作要求且未獲豁免者，最多僅能領取三個月SNAP補助，之後須等待三年才能重新申請。

新規定將工作要求適用年齡上限由55歲提高至64歲，並擴及無家可歸者、退伍軍人，以及子女年滿14歲以上的家長(過去為18歲)。符合條件者須每月至少工作或從事志願服務80小時，才能持續領取補助。共和黨方面認為，此舉有助提升就業率並減少計畫濫用。

截至目前，伊州約有10萬人已申請工作要求豁免，包括經認定身心狀況不適合工作者，以及正在接受毒品或酒精治療的人士。不過，伊州仍有成千上萬名符合條件的民眾尚未申請，相關單位正積極聯繫，提醒民眾須於2月1日前主動提出豁免申請。

符合特定條件者可申請SNAP工作要求豁免，包括：身心狀況不適合工作者、正在接受毒品或酒精成癮治療者、需照顧無法自理家庭成員的主要照顧者、無家可歸者、符合特定年齡或家庭條件者、在學學生或參與政府認可職業訓練者，以及居住於工作機會不足地區的民眾。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)指出，糧食不是奢侈品，而是基本人權，也是健康、尊嚴與機會的基石。官員也憂心，新規恐與明年可能調整的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)產生疊加效應，導致更多民眾延誤就醫，增加急診負擔。庫克郡醫療體系執行長米凱提斯(Dr. Erik Mikaitis)表示，飢餓本身就是一項醫療問題，營養不穩定將直接影響健康結果與醫療成本。

伊州 庫克 低收入

上一則

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審

下一則

政治暴力不斷 逾6成美民眾指除了政客放任還有一原因

延伸閱讀

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
極端寒流 芝加哥公校23日全面停課 庫克郡入冬已8人因寒冷致死

極端寒流 芝加哥公校23日全面停課 庫克郡入冬已8人因寒冷致死
紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭
聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星