要工作才能領糧食券 新規2/1上路 符豁免者要提申請

糧食劵2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州庫克 郡衛生官員警告，若未來數月內將有數十萬名居民失去全美規模最大的低收入 家庭食品補助計畫之一，恐對公共健康造成連鎖衝擊。符合特定條件者可申請豁免，官方提醒民眾須於2月1日前主動提出豁免申請。

伊州 官員指出，因聯邦新增工作要求，估計至5月1日，約有40萬名伊州居民可能失去「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)資格。目前全州約有近200萬人參與該計畫。相關政策變動源自川普總統去年夏天獲國會通過的稅收與支出方案。

根據規定，未符合工作要求且未獲豁免者，最多僅能領取三個月SNAP補助，之後須等待三年才能重新申請。

新規定將工作要求適用年齡上限由55歲提高至64歲，並擴及無家可歸者、退伍軍人，以及子女年滿14歲以上的家長(過去為18歲)。符合條件者須每月至少工作或從事志願服務80小時，才能持續領取補助。共和黨方面認為，此舉有助提升就業率並減少計畫濫用。

截至目前，伊州約有10萬人已申請工作要求豁免，包括經認定身心狀況不適合工作者，以及正在接受毒品或酒精治療的人士。不過，伊州仍有成千上萬名符合條件的民眾尚未申請，相關單位正積極聯繫，提醒民眾須於2月1日前主動提出豁免申請。

符合特定條件者可申請SNAP工作要求豁免，包括：身心狀況不適合工作者、正在接受毒品或酒精成癮治療者、需照顧無法自理家庭成員的主要照顧者、無家可歸者、符合特定年齡或家庭條件者、在學學生或參與政府認可職業訓練者，以及居住於工作機會不足地區的民眾。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)指出，糧食不是奢侈品，而是基本人權，也是健康、尊嚴與機會的基石。官員也憂心，新規恐與明年可能調整的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)產生疊加效應，導致更多民眾延誤就醫，增加急診負擔。庫克郡醫療體系執行長米凱提斯(Dr. Erik Mikaitis)表示，飢餓本身就是一項醫療問題，營養不穩定將直接影響健康結果與醫療成本。